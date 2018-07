România, în zona "roşie" privind accidentele mortale cauzate de consumul de alcool

România, în zona "roșie" privind accidentele mortale cauzate de consumul de alcool

Numai în cursul nopții trecute, polițiștii constănțeni au avut de-a face cu mai mulți șoferi prinși băuți la volan, unul dintre ei provocând chiar un accident grav în cartierul Poarta 6. Numai norocul a făcut ca acesta să nu se transforme într-o tragedie, singurul rănit fiind doar șoferul vinovat.Iar statisticile sunt îngrijorătoare. În România, 5% dintre accidentele rutiere mortale sunt produse ca urmare a consumului de alcool, în contextul în care rapoartele Organizației Mondiale a Sănătății înregistrează o rată de 8,7 decese într-un an la 100.000 de locuitori.În acest context, psihologul Lenke Iuhoș, împreună cu Asociația de Psihologie și Siguranță Rutieră – Psihotrafiq, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție și Medicom, demarează campania „Alcoolul la volan este un … accident!”, menită să-i informeze și să-i conștientizeze pe șoferi asupra riscurilor la care se expun, atât ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic, atunci când se urcă la volan în stare de ebrietate.Proiectul de responsabilizare socială face parte dintr-o campanie mai amplă inițiată de o echipă de psihologi și inspectorate de poliție din mai multe județe. În cadrul campaniei, vor fi împărțite odorizante și stickere cu mesajul „Politicos în trafic”!Care sunt simptomele în funcție de gradul alcoolemiei?Potrivit psihologului Lenke Iuhoș, reacțiile la volan ale șoferilor încetinesc simțitor direct proporțional cu creșterea alcoolemiei. Astfel, la o alcoolemie de 0,3 la mie, șoferului i se încețoșează imaginea și nu mai estimează corect distanțele, la o alcoolemie de 0,5 la mie, i se micșorează viteza de reacție și nu mai estimează corect viteza cu care conduce. La o alcoolemie de 0,8 la mie, imaginea scade din claritate cu 10 - 20%, iar la o alcoolemie de 1,1 la mie, acuitatea vizuală se reduce cu 20 - 30 de procente, timpii de reacție cresc semnificativ, are tulburări de echilibru, nu poate vorbi coerent și capacitatea de a conduce este serios afectată.„Datorită campaniilor de responsabilizare socială organizate în parteneriat cu PsihoTrafiQ – inițiatorii de facto ai proiectului – am reușit, în timp, să conștientizăm un număr din ce în ce mai mare de șoferi din România cu privire la factorii de risc în trafic, printre care și consumul la alcool, care reprezintă, de altfel, unul dintre cele mai mare frecvente cauze ale producerii accidentelor mortale. Și în acest an, ca și în anii trecuți, ne dorim să interacționăm cu cât mai mulți șoferi, să le prezentăm riscurile reale la care s-ar putea expune și să le oferim odorizante de mașină cu titlul campaniei și, de asemenea, stickere pentru lunetă sau pentru parbriz cu mesajul «Politicos în trafic!», îndemn care sperăm să fie interiorizat de tot mai mulți șoferi din România”, declară psihologul Lenke Iuhoș.