România, armată NATO? Vrem tehnică de miliarde de euro, dar ne plătim soldaţii cu bani de seminţe. Un militar român câştigă de 10 ori mai puţin decât unul din Olanda

10

soldati sau mercenari ?

In zia de asta nu ii mai obliga nimeni sa mearga in armata , sa isi schimbe meseria , sau daca simt nevoia de a ucide si nu se pot abtine exista variata legiunilor straine unde daca esti capabil esti platit mai bine ca un rege. Avand in vedere salariile foarte mici ale doctorilor si profesorilor si nenumaratele obtiuni pe care le au " soldatii " nu poate sa imi para rau de ei. Oamenii care se duc de buna voie in armata pentru a fi platiti se numesc MERCENARI , iar oamenii care sunt obligati sa mearga in armata se numesc SOLDATI . Hai sa ne imaginam ca nici o tara din lumea asta nu ar mai produce arme si nici un om din lumea asta nu s-ar mai inrola in armata. Si oricum nu au cu ce sa ne apere si nici de cine ca pe noi si emigrantii ne ocolesc si terosistii