Români căutaţi de FBI pentru fraude de milioane de dolari

Români căutați de FBI pentru fraude de milioane de dolari

Ambasada SUA a informat, printr-un comunicat, că mai mulți români sunt căutați pentru fraude informatice în valoare de mai multe milioane de dolari. Fraudele au fost comise pe site-urile eBay, cars.com, autotrader.com.Astfel, potrivit informațiilor postate pe pagina web a Biroului Federal de Investigații, Nicolae Popescu, Răzvan Dragomir, Ovidiu Vlad Cristea, Dimitru Daniel Bosogioiu, Daniel Alexe și cetățeanul albanez Fabjan Meme sunt căutați pentru că ar fi comis o serie de infracțiuni informatice, aducând un prejudiciu cu valoarea de mai multe milioane de dolari.Nicolae Popescu (care a mai folosit și numele Nicolae Petrache, Nae Popescu, „Nae,” „Stoichițoiu”) are 33 de ani, este din Alexandria, are 1,78 metri înălțime, 85 de kilograme, ochi verzi, păr șaten.„Nicolae Popescu este căutat pentru posibila sa participare într-o escrocherie sofisticată de fraudă pe internet. În cadrul acestei escrocherii, grupul de infractori aflați în România și în alte părți din Europa, au postat anunțuri pe site-uri de licitație de pe Internet pentru vânzarea de produse. Aceste anunțuri conțineau imaginile și descrierile unor vehicule și altor obiecte de vânzare, fără ca, de fapt, aceste vehicule și obiecte să existe în realitate. Pretinzând a fi vânzători, infractorii negociau prin e-mail cu cumpărători neavizați din Statele Unite ale Americii. Așa-zișii „vânzători” trimiteau apoi victimelor-cumpărători facturi false ce păreau a proveni de la servicii legitime de plată pe Internet, cu instrucțiuni pentru depunerea plăților în conturi bancare deținute de alți asociați care locuiau în Statele Unite ale Americii. Acești infractori au deschis conturi bancare în Statele Unite ale Americii sub identități false, folosind pașapoarte false create în Europa de către alți infractori. Când victimele virau banii în contul indicat în facturile frauduloase, infractorul căruia îi aparținea acel cont era înștiințat, retrăgând apoi sumele depuse de cumpărător și, pe baza unor instrucțiuni primite prin e-mail, transferând sumele prin cablu, unui alt infractor”, se arată în comunicatul FBI.Pe numele suspecților au fost emise mandate federale de arestare de către Judecătoria Districtuală a Statelor Unite, Districtul de est din New York, Brooklyn, New York, după punerea sa sub acuzare pentru Complicitate la Comiterea Infracțiunii de Transfer Bancar Fraudulos, Spălare de Bani, Fals în Acte și Uz de Fals și Trafic cu Mărci Înregistrate False; Infracțiune de Transfer Bancar Fraudulos; Spălare de bani; Fals în Acte și Uz de Fals; Trafic cu Mărci Înregistrate False.