Român urmărit internaţional pentru omor, arestat

Român urmărit internațional pentru omor, arestat

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un condamnat pentru omor calificat pentru o faptă comisă în 2008, urmărit internațional, a fost reținut, joi, și introdus în arestul IPJ Suceava. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu, în urma unor complexe activități de monitorizare și investigare, polițiștii judiciariști suceveni, sprijiniți de polițiștii Serviciului de Acțiuni Speciale - IPJ Suceava au reușit, joi, să rețină o persoană condamnată în cursul anului 2012 pentru o faptă de omor calificat săvârșită în anul 2008 și care se sustrăgea executării pedepsei, fiind urmărită la nivel internațional, informează Agerpres. Astfel, împreună cu cei doi coinculpații H. C. și P. I., în noaptea de 21/22.05.2008, au agresat victima C. I. C., lovind-o cu intensitate ridicată cu pumnii și picioarele, precum și cu o bâtă de baseball, în zone vitale ale corpului, producându-i leziuni ce au condus ulterior la decesul acesteia. Condamnatul a fost pus în urmărire internațională. Din activitățile investigative specifice a reieșit că urmăritul s-a întors la domiciliu în noaptea de 23/24.01.2013, revenind dintr-un stat european unde se sustrăgea executării pedepsei. O echipă complexă formată din 12 polițiști judiciariști și luptători SAS au depistat persoana condamnată, au reținut-o și au încarcerat-o în Arestul IPJ Suceava, completează sursa citată.