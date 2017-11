Român finalist al unui concurs organizat de NASA şi Forţele Speciale Americane

Român finalist al unui concurs organizat de NASA și Forțele Speciale Americane

Un român, fiu de militari, a ajuns în finala concursului organizat de NASA și US Special Forces Command cu un satelit LSAT. Se numește Cătălin Edu, provine dintr-o familie de militari, tatăl său a fost pilot pe MIG 29, iar mama sa a fost medic în aviatie și mai târziu în marina militară, așa că a simțit nevoia să se implice în activități similare, pe partea de inginerie și creativitate.Face parte dintr-o echipă internațională compusă din doi britanici, un american și el, un român îndemnat de cariera militară a părinților săi. LSAT este un CubeSat (satelit de masă mică - 1.33 kg și dimensiuni 10x10x30cm) care operează în orbita joasă (500 km) și facilitează comunicarea între trupele speciale și baza de operare. Existența unui astfel de satelit este esențială deoarece au existat situații în care trupele au fost sub foc continuu timp de 20 de ore fără să poată chema întăriri.LSAT este foarte eficient din punct de vedere al resurselor și al punerii în orbită datorită masei mici și a tehnologiei care a scăzut considerabil în dimensiuni și în cost. În orbita joasă, unui astfel de satelit îi ia două ore să înconjoare Pământul, iar o constelație de astfel de sateliți ar asigura o acoperire mult mai bună decât infrastructura actuală.