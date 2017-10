Rock IT Fest, a doua ediţie a Evenimentului de Tehnologie Informatică Crucial

Rock IT Fest, a doua ediție a Evenimentului de Tehnologie Informatică Crucial

A doua ediție ETIC (Evenimentul de Tehnologie Informatică Crucial) își propune să revoluționeze din nou conceptul de eveniment IT în partea de sud-est a României și vă invită să evadați din monotonia biroului și să pătrundeți într-o atmosferă de... festival!Ideea de Rock s-a născut din necesitatea de a îndepărta de conceptul standard de eveniment clasic IT și de a găsi acea expresie cuprinzătoare atât ca formă, cât și ca mesaj la contactul cu publicul larg.Așa a luat naștere „Rock IT Fest”. Acest eveniment este adresat persoanelor pasionate de IT, care sunt dornice să fie la curent cu tot ce este nou în acest domeniu care sunt invitate să participe la festivalul brand-urilor bine cunoscute pentru a afla ultimele noutăți și tot ce este reprezentativ pentru industria IT.„Anul 2017 menține trează atenția asupra vulnerabilităților prezente în sistemele informatice folosite de companii și persoane fizice. Trăim o epocă în care este mai important ca oricând să ai parteneriate strategice și de colaborare pe o piață acerbă și care se schimbă de la un minut la altul. Compania Crucial, ca și integrator de sisteme pe regiunea Dobrogea, pune la dispoziția clienților cele mai noi soluții ce rezolvă mare parte din aceste provocări”, a declarat Cătălin Anghel, director vânzări Crucial Systems.Rock IT Fest aduce laolaltă 14 vendori, care vor propune soluții performante capabile să crească nivelul de securitate și productivitate al unei companii. Mai mult, evenimentul va fi unul practic în cadrul căruia se vor putea testa aplicațiile cheie ale celor mai cunoscuți furnizori globali, pentru a identifica dacă se pliază cu cerințele și nevoile participanților.Participarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Pentru înregistrare, vizitați pagina http://events.crucial.ro!