Robert Negoiță, audiat ca martor în dosarul lui Liviu Dragnea

Ştire online publicată Joi, 15 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a fost audiat joi la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care președintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman, transmite Agerpres.ro.La intrarea în sediul ÎCCJ, Robert Negoiță a declarat că una dintre cele două angajate ar fi lucrat, la un moment dat, în cadrul biroului său parlamentar, pe vremea când era deputat PSD de Teleorman."Eu pe cele doamne, dacă le văd, nu le mai cunosc. Am aflat, și de aceea sunt aici, că una dintre cele două persoane a fost angajată la mine la cabinet când am fost parlamentar de Teleorman. (...) Acea domnișoară mi-a fost recomandată de la partid, de la Turnu Măgurele, dacă nu mă înșel, pentru biroul meu de parlamentar și a fost plătită din suma forfetară de la biroul meu parlamentar", a spus Negoiță.În sala de judecată, Robert Negoiță a fost întrebat de judecători dacă Adriana Botorogeanu a fost angajată la biroul său parlamentar."Numele ei nu îmi spune nimic. Dacă o văd pe stradă nu o cunosc. Este posibil să o fi avut angajată la cabinetul parlamentar pe Alina Botorogeanu, însă nu îmi mai amintesc. Dacă e acea persoană care a fost angajată la mine la cabinetul parlamentar, nu mai mult de doi ani, era o persoană tânără care își făcea treaba. Nu cunosc și nu cunoșteam la data respectivă că Botorogeanu a figurat ca angajat la DGASPC Teleorman. (...) Vă vorbesc doar din principiu, pentru că în mod exact nu pot să vă relatez. Nu îmi amintesc. Cred că am cunoscut-o în campania electorală și, ulterior, am angajat-o la cabinetul parlamentar. Cred că este posibil să îmi fi fost recomandată de un coleg de partid. (...) Sub jurământ arăt că Liviu Dragnea, care era la data respectivă președintele Consiliului Județean Teleorman, nu s-a implicat în campania mea electorală, iar dacă am afirmat că am angajat-o pe Botorogeanu la cabinetul meu parlamentar la recomandarea unui coleg, menționez că nu este vorba de domnul Dragnea. Acest coleg, care probabil mi-a făcut recomandarea, era fie Nicolae Mohanu, care era primarul orașului Turnu Măgurele, sau viceprimarul aceluiași oraș. (...) Am aflat că Botorogeanu figura în perioada respectivă ca angajată la DGASPC Teleorman când am fost chemat la procuror pentru a fi audiat", a afirmat Robert Negoiță.Procesul continuă cu audierea altor cinci martori.Liviu Dragnea nu a venit la proces.Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pe 15 iulie 2016, fiind acuzat de săvârșirea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, a infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual.În același dosar a fost trimisă în judecată și fosta soție a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului și familiei și șef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimiși în judecată mai mulți angajați de la DGASPC Teleorman.Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru menținerea în funcție și plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, deși știa că acestea lucrau de fapt în cadrul organizației PSD Teleorman. Este vorba de Adriana Botorogeanu, încadrată din anul 2005 la DGASPC Teleorman în funcția de inspector de specialitate în cadrul Serviciului administrativ, și Anisa Niculina Stoica, încadrată, din anul 2006, în funcția de referent.Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu și nici nu au prestat vreuna dintre activitățile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfășurându-și de fapt activitatea la sediul Organizației Județene PSD Teleorman.