Riscă ani grei de închisoare, după ce a falsificat buletine şi permise de conducere

Riscă ani grei de închisoare, după ce a falsificat buletine și permise de conducere

Un constănțean, în vârstă de 32 de ani, urmează să ajungă în fața magistraților Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă, după ce timp de doi ani a falsificat la domiciliul său și în alte locații, cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere și documente auto, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 150 euro pentru falsificarea unei cărți de identitate și 600 lei pentru falsificarea unui permis de conducere.Polițiștii au aflat despre modul în care acționa Petrișor Olteanu, absolvent al Academiei Navale. În perioada 2013 - 2015, individul și alte persoane falsificau documente oficiale, pe care le vindeau ulterior. Potrivit anchetatorilor, suspecții fabricau cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere, documente auto, constând în asigurare tip carte verde, certificate de înmatriculare, certificate de inspecție tehnică și tichete, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 150 euro pentru falsificarea unei cărți de identitate și 600 lei pentru falsificarea unui permis de conducere.Un investigator sub acoperire a intrat în legătură cu membrii grupării și le-a spus că are nevoie de o carte de identitate falsă. Indivizii au căzut repede în capcană. Polițiștii au organizat o acțiune de flagrant, marți, iar investigatorul s-a întâlnit suspectul principal. Petrișor Olteanu a fost prins în timp ce-i preda ofițerului sub acoperire o carte de identitate falsificată pe numele unei tinere și primea suma de 600 lei pentru falsificarea altei cărți de identitate.Apoi, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța au efectuat cinci percheziții domiciliare în municipiul Constanța și în orașul Ovidiu, la locuințele suspecților. În urma descinderilor, aceștia au ridicat mai multe fotografii ale unor persoane, certificate de inspecție tehnică, certificate de înmatriculare și tichete de inspecție tehnică periodică, toate purtând însemnele autorităților din Bulgaria, pașapoarte cu valabilitatea expirată, folii din plastic transparent pentru plastifiat, aparatură informatică și medii de stocare a datelor folosite la falsificarea documentelor oficiale, un laminator prin presare la cald și la rece, o menghină metalică, hârtie cartonată pentru imprimarea documentelor falsificate, 70 de grame aur în bijuterii, suma de 11.000 lei și documente de cumpărare a unor bijuterii din aur de la diferite case de amanet.Față de inculpat s-a dispus reținerea acestuia pe o durată de 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile.