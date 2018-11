REZULTATE ALEGERI SUA 2018: Democraţii obţin Camera Reprezentanţilor, Senatul rămâne al republicatilor. Trump: Un succes fantastic

REZULTATE ALEGERI SUA 2018: Democrații obțin Camera Reprezentanților, Senatul rămâne al republicatilor. Trump: Un succes fantastic

REZULTATE ALEGERI SUA 2018: Republicanii președintelui Donald Trump urmează să-și păstreze controlul asupra Senatului, iar democrații se îndreaptă spre obținerea controlului asupra Camerei Reprezentanților în urma alegerilor de la jumătate de mandat de marți, arată proiecțiile, transmite BBC News. Și proiecții Fox News și ale altor publicații americane confirmă că democrații preiau controlul asupra Camerei Reprezentanților în urma alegerilor de la jumătate de mandat, Reuters văzând rezultatul ca fiind o lovitură dură aplicată președintelui Donald Trump.Camera Reprezentanților din SUA va trece sub controlul democraților, în timp ce republicanii președintelui Donald Trump ar urma să își păstreze majoritatea în Senat, au anunțat posturile de televiziune CNN, Fox News și ABC, preluate de agențiile internaționale de presă."Un succes imens în seara asta. Vă mulțumesc tuturor!", a scris Trump pe Twitter, în singura sa reacție de după apariția previziunilor, fără a vorbi însă și despre pierderea suferită de partidul său în Camera Reprezentanților.În același timp, Casa Albă a anunțat că Trump i-a sunat pe principalii lideri ai republicanilor și democraților.Donald Trump a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opoziției din Camera Reprezentanților, în condițiile în care rezultatele parțiale indică o majoritate democrată în această cameră, a anunțat Drew Hammill, adjunctul șefului de cabinet al lui Pelosi.UPDATE: Republicanii își mențin controlul asupra camerei superioare a Congresului, în urma unor victorii în state-cheie precum Indiana, Texas și North Dakota.Însă democrații obțin controlul în Camera Reprezentanților, ceea ce va reprezenta o lovitură la adresa agendei președintelui.Numele lui Trump nu apare pe vreun buletin de vot, însă scrutinul de marți este considerat un referendum asupra polarizării provocate de locatarul Casei Albe.Democrații preiau, după opt ani, controlul în Camera Reprezentanților - proiecțiiAceasta nu este o surpriză, în contextul în care Partidul Democrat era creditat în sondaje, înaintea scrutinului, cu o victorie în Camera inferioară a Congresului.Republicanii lui Trump sunt creditați, în schimb, cu o victorie în Senat, asupra căruia își păstrează controlul.Alte publicații preconizează că rezultatul alegerilor la Camera Reprezentanților arată că democrații se îndreaptă către o victorie și apreciază că este prea devreme să anunțe o victorie.Potrivit CBS News, democrații urmează să fie majoritari în Cameră după opt ani, scrie BBC News.Acest lucru înseamnă că ei vor putea să lanseze noi investigații în cadrul comisiilor camerei reprezentanților, să blocheze proiecte de lege republicane și să lanseze ideea unei suspendări a președintelui Donald trump în vederea inculpării - impeachment - care necesită o majoritate simplă în Camera Reprezentanților.Mitt Romney, ales în SenatFostul candidat conservator la președinția americană Mitt Romney a fost ales marți în Senat, o întoarcere în politică care-i permite să-l critice pe locatarul Casei Albe de la Washington."Mă angajez să vă reprezint cu demnitate, integritate și într-un mod care să vă facă mândri", le-a transmis alegătorilor săi, pe Twitter, Mitt Romney, în vârstă de 71 de ani.Republicanul l-a învins pe demicratul Jenny Wilson în statul Utah, unde se află o importantă populație de confesiune mormonă, ca el, și care nu a mai trimis un democrat în Senat de 40 de ani.Senatorul republican Ted Cruz, reales în TexasSenatorul Ted Cruz din Texas a fost reales marți, în alegerile de la jumătate de mandat, oferind o victorie importantă Partidului Republican, în urma unei curse strânse cu tânărul democrat Beto O'Rourke, potrivit presei americane, relatează AFP.Potrivit estimărilor posturilor ABC și NBC, Ted Cruz nu mai poate fi întrecut de adversarul său, în vârstă de peste 40de ani, considerat o stea în ascensiune în partidul Democrat.Victoria sa anunțată le permite republicanilor să păstreze un mandat crucial în păstrarea majorității în Senat.Sharice Davids, prima amerindiană aleasă în CongresO democrată din Kansas, Sharice Davids, devine prima amerindiană aleasă în Congres în urma alegerilor de la jumătate de mandat.O promotoare entuziastă a artelor marțiale, care își recunoaște orientarea homosexuală, ea a obținut o victorie într-o regiune conservatoare, în fața republicanului Kevin Yoder.Sharice Davids, în vârstă de 38 de ani, crescută de o mamă celibatară care a făcut parte din armată, este absolventă a unui institut pentru funcționari publici și a făcut parte, timp de un an, la Washington, din administrația lui Barack Obama.Ea este una dintre democrații care le-au smuls republicanilor mandate în Camera Reprezentanților.Alexandra Ocasio-Cortez, cea mai tânără persoană aleasă în CongresTânăra hispanică Alexandra Ocasio-Cortez, în vârstă de 29 de ani, devine cea mai tânără aleasă în Congresul american, în urma alegerilor de la jumătate de mandat - după ce a obținut, în iunie, o victorie-surpriză în alegeri primare democrate în fața unui "greu" în Congres, Joe Crowley -, învingându-l pe adversarul său republican Anthony Pappas, în vârstă de 72 de ani, într-o circumscripție newyorkeză, în Queens și Bronx, cucerită de democrați.Originară din Bronx, această fostă ospătăriță, care a făcut voluntariat în campania prezidențială a senatorului Bernie Sanders, a promis să fie purtătoarea de cuvânt a "oamenilor mici" în Congres.Ea intenționează să apere cauze susținute de aripa stângă a Partidului Democrat precum o asigurare de sănătate universală, gratuitatea universităților publice și dreptul la locuințe accesibile ca preț.Tânăra a făcut campanie respingând orice contribuție din partea unor mari donatori democrați și întreprinderi mari, care se fac vinovate, în opinia sa, de faptul că au renunțat la preocupări cu privire la clasele mijlocii.Ea a povestit în mod repetat cum își însoțea - pe când era copil - mama portoricană, care făcea curățenie în case, și cum au părăsit părinții săi cartierul Bronx și s-au instalat la periferia liniștită a New Yorkului, pentru ca ea să poată frecventa școli mai bune.Victoria sa în alegerile primare a dat speranțe altor mulți candidați de stânga din Partidul Democrat - mai ales unor femei și reprezentanți ai minorităților, care speră să-i calce pe urme.Bernie Sanders, reales senator în VermontFostul candidat în alegerile primare democrate din 2016 Bernie Sanders, care a pierdut în fața lui Hillary Clinton, a fost reales senator în statul Vermont, cu 62,5% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor difuzate de mai multe publicații americane, relatează AFP.Un senator independent, Sanders a candidat în alegerile primare democrate din 2016 împotriva lui Hillary Clinton și a atras multe voturi, mai ales din partea tinerilor.Bernie Sanders, un reprezentant al stângii americane, este un critic dur și frecvent al președintelui american Donald Trump.Un apărător aprig al asigurării de sănătate universale, numele său este evocat cu regularitate între eventualii contracandidați ai lui Donald Trump.Două femei musulmane, democrate, alese pentru prima oară în CongresIlhan Omar și Rashida Tlaib au devenit primele două femei de confesiune musulmană alese în Congresul american în urma alegerilor de la jumătate de mandat, relatează Le Figaro.Cele două candidate democrate din Minnesota și, respectiv, din Michigan, au fost alese în Camera Reprezentanților."Am reușit împreună. Mulțumesc", a scris într-un mesaj pe Twitter Ilhan Omar, o refugiată somaleză.Ea i-a transmis, apoi, lui Rashida Tlaib, născută la Detroit, ai cărei părinți sunt imigranți palestinieni, "abia aștept să îmi exercit mandatul împreună cu tine, inchallah".Un guvernator gay, democratul Jared Polis, ales pentru prima oară în SUAStatul Colorado (vest) a ales un guvernator care își asumă în mod public orientarea homosexuală, în alegerile de la jumătate de mandat, democratul Jared Polis, o premieră în Statele Unite.Jared Polis, ales în Camera Reprezentanților din 2008, l-a înfrânt pe republicanul Walker Stapleton.În 2015, Kate Brown a devenit prima guvernatoare bisexuală, aleasă în Oregon.Alt guvernator, Jim McGreevey, din New Jersey, și-a dezvăluit orientarea homosexuală, după care a demisionat în 2004, scrie romaniatv.net