REVOLTĂTOR / Româncele care merg în Italia în fermele de roşii ajung SCLAVE SEXUALE

REVOLTĂTOR / Româncele care merg în Italia în fermele de roșii ajung SCLAVE SEXUALE

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Romancele care muncesc in serele de rosii din Sicilia, pe salarii de nimic, ajung de multe ori sa fie exploatate sexual de catre fermieri, apoi fortate sa avorteze, daca raman insarcinate.Pretul tot mai mic al rosiilor i-a determinat pe fermierii italieni sa se orienteze spre forta de munca mai ieftina. Tunisienii, mai bine platiti si cu o comunitate unita, capabila sa lupte cu abuzurile, au fost inlocuiti cu femei vulnerabile din Romania, incapabile sa-si apere drepturile si dornice sa munceasca pe oricati bani, intrucat au lasat in tara unul sau mai multi copii, se arata intr-o ancheta a publicatiei Corriere della Sera.Peste 1.000 de romance muncesc numai in serele de rosii din Sicilia, iar izolarea face ca exploatarea economica sa fie insotita si de cea sexuala. Proprietarii din regiune organizeaza orgii la ferme, iar in Vittoria, un oras cu 60.000 de locuitori, se inregistreaza saptamanal 5-6 avorturi, potrivit ziare.com.