Revoltător! Piedici puse unui copil cu autism, pentru a merge la școala dorită, în Constanța!

De atunci, pentru mămică a început odiseea găsirii unei școli aflate cât mai aproape de domiciliu, în vreme ce instituțiile responsabile ridică din umeri a neputință și dau vina pe lege. Situația este cu atât mai disperată, căci micuțul este diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, urmează aproape zilnic terapie comportamentală, iar străbaterea orașului dintr-un capăt în altul, de acasă spre școală și înapoi, este aproape imposibilă.



Puși pe drumuri, din școală în școală





Luana M. ne-a relatat că fiul ei în vârstă de 7 ani a fost diagnosticat cu autism infantil în urmă cu aproximativ trei ani, iar de atunci urmează terapia indicată de specialiști, având rezultate remarcabile. Dar pentru că terapia presupune costuri considerabile, dar și pentru că distanța era obositoare, a fost nevoită să vândă casă din Eforie și să se mute în Constanța.





„Am reușit să ne mutăm în septembrie, astfel că am ratat prima etapă de înscrieri la școală. Am mers la unitatea cea mai apropiată de noul domiciliu, Școala 23, unde am depus actele de înscriere, în perioada 1 – 10 septembrie. Ni s-a spus că nu va fi nicio problemă. În prima zi de școală însă, copilul meu și alți copii nu figurau pe nicio listă și nu au fost strigați de nicio învățătoare. Într-un final, în timp ce copiii plângeau că ei de ce nu intră în clase, că ei de ce nu primesc baloane, ni s-a transmis că școala nu a primit aprobarea să înființeze o clasă în plus și să mergem la inspectorat, să căutăm unde mai sunt locuri disponibile. De acolo, am fost trimiși efectiv să alergăm între școli: «Fugiți la Școala 12 că sunt locuri», «Mergeți la Școala 3» și tot așa. Am fost la aceste școli, copilul a fost înscris la Școala nr. 3, dar este foarte departe de domiciliu, iar situația noastră impune să frecventeze o școală în apropierea domiciliului. Sunt o mamă singură, cu un copil cu autism. Eu lucrez, iar mama mea este cea care l-ar duce și l-ar aduce de la școală. Ajuns acasă, el trebuie să doarmă puțin, pentru ca apoi să meargă la terapie. Nu este un moft, este o necesitate. Nu se poate să meargă zilnic din zona Institutului, unde locuim noi, până în Faleză Nord, pentru că la școala de acolo mai sunt locuri disponibile apoi iar acasă, apoi la terapie”, a descris mămica situația disperată în care se află.





Drept pentru care, a încercat să găsească soluționarea la Inspectoratul Școlar Județean Constanța. A semnalat necesitățile pe care le are copilul, dar până în prezent a tot fost purtată pe drumuri, trimisă la școli din alte părți ale orașului. „Mi s-a transmis că trebuie să aibă certificat de orientare școlară. Am strâns documentele, la jumătatea lunii octombrie avem programare la comisie pentru obținerea acestui certificat. Dar ce se întâmplă mai departe, există posibilitatea de a-l înscrie la o școală aproape de casă? Deși tot încerc să obțin niște lămuriri, niște răspunsuri de la inspectorat, mi se spune să aștept. Deși am explicat de nenumărate ori că băiatul face terapie zilnic și are mare nevoie să fie integrat în colectivitate, pentru că este o parte foarte importantă în recuperarea lui, că are nevoie să fie aproape de casă, pentru că este un copil cu nevoie speciale, nu am fost băgată în seamă”, a mai relatat constănțeanca.







Cine e de vină? O lege care limitează numărul elevilor într-o clasă!





De ce s-a ajuns ca un copil cu cerințe speciale să fie pus pe drumuri, în loc să fie protejat de lege și de societate? Cum de a fost refuzat de școala de circumscripție, aflată la doar câțiva pași de locuință? Reprezentanții instituțiilor responsabile arată spre Legea 185/2020, intrată în vigoare în august anul trecut. O modificare legislativă care ar fi trebuit să pună ordine în hățișurile sistemului de învățământ, aflat deja de decenii în reformă, a ajuns să pună mai multe bețe în roate părinților și copiilor.





După ani buni în care asociațiile de părinți, sindicatele și numeroase reclamații au semnalat că sunt prea mulți elevi într-o clasă, legea 185/2020 a stabilit printre altele că: „în învățământul primar, clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22. (...) În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)”. Altfel spus, începând de anul trecut, într-un colectiv pot fi înscriși maximum 25 de elevi, iar unde se depășește limita, directorii vor fi trași la răspundere în fața legii.





„Nu putem sub nicio formă să depășim efectivele de la clasă. Am solicitat înainte de începerea anului școlar înființarea a încă unei clase pregătitoare, dar nu s-a aprobat, astfel că am fost puși în situația să refuzăm 17 copii, înscriși pe listele suplimentare. Clasele pregătitoare erau deja prevăzute cu 25 de elevi, adică cei 22 și încă trei locuri aprobate de Consiliul de Administrație și Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Constanța, nu am avut cum să îi primim”, ne-a declarat Ionuț Pandele, directorul unității de învățământ.





De remarcat că aceeași situație este și la Școala nr. 10 „Mihail Koiciu” din Constanța – o unitate aflată la o distanță rezonabilă de domiciliul micuțului M. - ajungându-se în situația de a refuza un copil. „Avem efectivele de la clase complete și nu putem să le depășim, conform legii. Chiar am refuzat înscrieri, la rândul nostru, pentru că nu mai aveam locuri”, ne-a transmis Cătălina Dumbravă, directorul unității școlare.



IȘJ vrea controale cu Poliția Locală pentru a scăpa de mutațiile fictive



Inclusiv la nivelul IȘJ Constanța găsirea unei modalități de a aduce copilul într-o școală apropiată de casă se dovedește dificilă. „Căutăm soluții, vom face niște inspecții tematice, să vedem dacă au apărut transferuri, pentru că altfel nu avem cum să suplimentăm peste numărul legal de elevi la clasă, altfel intrăm în contradicție cu Legea 185/2020. La nivelul județului au fost înființate 11 clase în plus, pe o situație cu numărul de elevi din luna august. Pentru a putea înființa o altă clasă, trebuie altă normă, trebuie acceptul ministerului”, a declarat prof. Sorin Mihai, inspector școlar general.





Pe de altă parte, pentru că rămânerea pe dinafară a copiilor din circumscripția unei școli a fost semnalată la mai multe unități și este bănuită o legătură cu fenomenul mutațiilor fictive, acesta a arătat că se vor face verificări cu privire la mutațiile fictive. „Vom încerca să facem o verificare și cu Poliția Locală, cu cei de la Evidența Populației, căci există acest obicei, al mutației pentru frecventarea unei școli, trebuie să vedem cum reglăm, să avem un minim control în această privință”, a afirmat Sorin Mihai.





În timp ce responsabilii din sistem ridică din umeri a neputință și invocă o lege intransigentă, un părinte care deja duce o luptă dificilă are de ales: își duce fiul la școală sau la terapie? Pentru că nu are nici bani, nici timp pentru ambele...





„Mami, eu de ce nu am intrat în școală cu ceilalți copii și trebuie să mă întorc acasă?” – o întrebare dureroasă, pe care a adresat-o M., un băiețel de 7 ani mamei lui, în prima zi de școală. La începutul anului școlar 2021 – 2022 a ajuns în curtea Școlii Gimnaziale nr. 23 „Constantin Brâncoveanu” din Constanța, îmbrăcat festiv și cu un buchet de flori în mânuțele micuțe... dar pe el nu l-a strigat nicio învățătoare, nu făcea parte din niciuna din cele trei clase pregătitoare aflate la nivelul unității școlare. M. a fost unul dintre cei 17 micuți înscriși pe listele suplimentare pentru clasa pregătitoare, la Școala 23, care au făcut cale întoarsă spre casă.