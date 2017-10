Revoltător! Cum pot scăpa basma curată hoţii şi tâlharii

2

Potera civila ar fi buna,stat sa ne apere, nu este.

Prin urmare,ar fi bine sa-i umiliti pe toti cei care cumpara diverse lucruri de la coltul strazii,de la oameni care evident fura si talharesc. Daca aveti ocazia ,faceti cat mai mult rau hotilor dovediti si talharilor,niste necazuri cat mai mari,sa simta ca nu sunt deloc lasati in pace,sa nu se simta asa de confortabil ca acum. Nu va fie frica sa ripostati cu maximum de putere,prin tipete,lovituri cat mai directe la ochi,nas,gatlej,in locuri sensibile,faceti zgomot si ajutati pe cei in nevoie,ca si voi sa fiti ajutati ... Nu stati ca blegii,politia oricum nu va fi niciodata la timp ,este ca in filme,vine dupa ce sunteti agresati,,iar atunci tot voi sunteti mai pagubiti cu drumuri,declaratii,libere neplatite de la munca,aventual amenzi,plus amenintari de la infractorii de obicei mai ocrotiti decat pagubitii chiar si in timpul eventualelor anchete.