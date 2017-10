Revoltător! Amendat doar cu 200 de lei după ce a bătut o turistă

1

Anormalul devenit normal

Intr-adevar este revoltator,dar asa se intampla in Romania,tara care protejeaza infractorii,ii dojeneste parinteste dar nu uita sa sanctioneze aspru restul populatiei pentru fleacuri. Asa de dese sunt exemplele de comportament medieval,incat au devenit obisnuite,multi chiar cred ca asa este normal. O tara in care valorile sunt inversate ca in Romania,nu va fi pe drumul dezvoltarii de nici un fel si asta vedem in jurul nostru.