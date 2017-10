Revoltă în Marină din cauza militarilor morţi la Tuzla

Revoltă în Marină din cauza militarilor morți la Tuzla

// „Tot ce s-a văzut public a fost făcut cu banii colegilor din marină, care în primele două zile de la accident au donat cât au putut, din acele donații s-au plătit absolut toate înmormântările”, ne-a declarat un militar, sub protecția anonimatului Accidentul aviatic care a avut loc, în vara anului trecut, la Tuzla, naște tot mai multe semne de întrebare și revoltă atât familiile ale căror copii, soți ori părinți și-au găsit sfârșitul într-un mod cumplit în teribila catastrofă, cât și pe angajații din Armată. Iar asta pentru că, potrivit acestora, implicarea capilor din Ministerul Apărării Naționale și Marinei Române în ajutorarea familiilor sau în încercarea de stabilire a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în fatidica zi de 5 iulie a fost, potrivit acestora, ZERO! Revolta familiilor militarilor care și-au găsit sfârșitul în catastrofa aviatică de la Tuzla, dar și a angajaților din Armată devine, pe zi ce trece, din ce în ce mai mare! Familiile sunt nemulțumite, în primul rând, pentru că procurorii militari s-au grăbit să „rezolve” acest caz într-un timp extrem de scurt și să nu găsească vreun vinovat. Iar asta în condițiile în care, imediat după producerea accidentului, reprezentanții Armatei luaseră deja decizia ca avioanele de tipul aceluia care s-a prăbușit la Tuzla să fie scoase din uz… Anunțul oficial în acest sens s-a făcut însă abia la începutul acestui an. Pe de altă parte, potrivit rezultatului anchetei procurorilor militari, tragedia aviatică s-a produs din cauza unei defecțiuni tehnice, deci o chestiune particulară acelui avion în care s-au aflat cei 14 militari. De ce totuși a fost luată decizia de scoatere a avioanelor respective din uz, imediat după ce 12 oameni au murit, dacă se putea circula în continuare cu ele? De ce procurorii nu au găsit niciun vinovat dacă Armata a recunoscut, indirect, că avioanele trebuiau demult date la casat, odată ce nu a mai avut curajul să le mai ridice, ulterior producerii catastrofei aviatice, de la sol? Donații „în numele Marinei“ din banii militarilor O altă chestiune pe care prea puțină lume o știe este că implicarea Ministerului Apărării Naționale ori a Marinei Militare în ajutorarea familiilor a fost aproape ZERO! Tot ajutorul a venit din contribuțiile fiecărui militar în parte, bani care au ajuns la familiile care trec și în prezent prin momente groaznice. Aceste informații ne-au fost confirmate și de surse din Armată, care ne-au spus că sunt sătule de faptul că, din banii lor, s-au făcut donații „în numele Marinei” și că, de fapt, Armata nu a contribuit cu nimic. Această „metodă” continuă, Marina vrând să ridice o serie de monumente, tot cu contribuțiile impuse angajaților și nu din vreun ban de la stat! „Sunt un militar care s-a săturat de toată mârșăvia din Forțele Navale. Pentru început, ce a făcut ministerul pentru băieți (n.r. - militarii care au murit în accidentul de la Tuzla)? NIMIC! Toate festivitățile de înmormantare, ministerul și marina au cheltuit impresionanta sumă de 0 RON. Tot ce s-a văzut public a fost făcut cu banii colegilor din marină, care în primele două zile de la accident au donat cât au putut, din acele donații s-au plătit absolut toate înmormântările. La botezul copilului lui Rădoi s-au facut donații «în numele marinei» tot din banii noștri, și NU ai ministerului ș.a.m.d. Acum, ca să șteargă pata de pe obrazul ministerului, apărută în urma deschiderii procesului de către cele două familii, amiralul Popa, șeful SMFN, a dat ordin verbal și neoficial, să se strângă de la fiecare militar din marină bani pentru a se construi câte un monument pentru fiecare erou. Toată lumea e sătulă de aceste așa zise ordine și metode de ieșire în evidență ale ministerului și marinei!” Se pare că acesta este „efortul” pe care-l face Armata Română pentru cei care-și găsesc sfârșitul în numele ei!