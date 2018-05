"Retrocars on fire", eveniment organizat în premieră la poligonul ZIP Escort

Poligonul ZIP Escort a fost gazda primei competiții de tir cu arme de foc, care se bucură de o dublă expoziție, mașini retro și arme de colecție. Pasionații mașinilor de colecție și-au dat mâna cu colecționarii de arme vechi, într-o competiție numită „Retrocars on Fire”.„Este un eveniment aparte pentru noi. Îi avem alături de noi pe partenerii care au acceptat o competiție cu arme de foc în poligonul ZIP Escort. Este inedită participarea dumnealor pentru că această competiție este dublată, pe lângă expoziția de pistoale vechi, și de expoziția de mașini retro”, a declarat Elena Adina Lepădatu, director marketing ZIP Escort.Colecționarii autoturismelor retro și-au împărtășit dintre „secrete”, fiind o pasiune ce necesită anumite costuri. În cadrul expoziției, cea mai veche mașină datează din anul 1926, Peugeot Quadrilette.„Am luat-o din București, a stat la restaurat 2-3 ani. Era într-o stare deplorabilă, o epavă. Nu avea absolut nimic, faruri, cauciucuri. Din ce am vorbit cu proprietarul, mi-a spus că în anii 1950 a radiat-o și de atunci stătea în garaj. Ne-am înțeles la preț și am reușit să o restaurez”, povestește proprietarul autoturismului, Claudiu Nicolae Pripiși.Cea mai nouă mașină expusă a fost un Mercedes W123, din anul 1985. Costurile diferă în funcție de fiecare proprietar și de cât este dispus acesta să cheltuie, explică președintele Retromobil.„Există mașini de epocă și la 1.000 de euro, dar și până la 200.000 de euro. Se poate ajunge și la sume mult mai mari. Este prima dată când începem această colaborare și încă de anul trecut ne-am gândit să facem un campionat în cadrul Retromobil”, a declarat Dumitru Chirea, președinte Retromobil.O pasiune asemănătoare cu cea a colecționarilor de autoturisme este cea a armelor vechi. Deși costurile diferă, cheltuielile sunt semnificative și în ceea ce privește achiziționarea și întreținerea armelor de colecție. Au fost și cazuri în care, din cauza nepăsării, au fost topite și distruse arme ce valorau zeci de mii de euro. Președintele Asociației Armelor de Colecție spune că odată cu distrugerea armelor de colecție se pierde și o bucată de istorie.„Noi am participat la acest concurs cu o prezentare de arme vechi, fabricate începând cu anul 1858. Este o pasiune în creștere, datorită în mare parte poligoanelor care au început să se deschidă la noi în țară și care creează condițiile optime pentru organizarea unor astfel de evenimente”, a spus Claudiu Pătrașcu, președinte Asociația Armelor de Colecție.