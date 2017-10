Reţinuţi cu mare tam-tam de mascaţi, puşi în libertate de magistraţii constănţeni

Reținuți cu mare tam-tam de mascați, puși în libertate de magistrații constănțeni

# Unul este cercetat pentru complicitate la înșelăciune, iar celălalt pentru favorizarea infractorului Curtea de Apel Constanța a admis, ieri, recursul împotriva măsurii de arest preventiv declarat de doi indivizi implicați într-o faptă de înșelăciune și a dispus cercetarea lor în stare de libertate, luând împotriva lor doar măsura obligării de a nu părăsi țara. Este vorba de Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș, primul cercetat pentru complicitate la înșelăciune, iar cel de-al doilea pentru favorizarea infractorului. Ieri, în fața judecătorilor Curții de Apel, Adrian Grigoraș a recunoscut că, prin ordonanță, procurorul care îl anchetează i-a pus în vedere să nu se apropie de Șlepac, care locuiește în Valu lui Traian. „Am încălcat ordonanța, nu m-am apropiat de localitatea Valu lui Traian, dar am locuit împreună cu Șlepac într-un apartament închiriat, în București” - a declarat Grigoraș în fața magistraților. El este elev în clasa a XI-a, la un liceu din Măgurele, și este prieten cu Șlepac. Șlepac, în schimb, a spus că procurorul nu i-a adus la cunoștință ceea ce prevede ordonanța, ci că mama sa i-ar fi comunicat telefonic că are doar interdicția de a nu părăsi țara. El a spus că la înmormântarea tatălui său, din luna septembrie, a fost căutat de polițiști, dar el a fugit, pentru că nu știa de ce îl caută. „Eu eram doar magazioner, iar șeful meu era Petrică Captalan. Pe mine mă suna șeful meu și mă anunța că trebuie să vină marfă (n.r. - băuturi alcoolice), dar de descărcarea ei se ocupa Ionel Ulezu (n.r. – administratorul unei societăți)” - a spus Șlepac. El a spus magistraților că nu este un pericol public și că nu consideră că este corectă decizia Tribunalului, de a-l aresta. Asta au susținut și avocații, care au spus că în condițiile în care cei care sunt acuzați că au comis înșelăciunea sunt în libertate, de ce ar trebui să fie arestați un complice sau cel care l-a „acoperit” pe acesta?! Filați timp de o lună Potrivit unui comunicat de presă remis, ieri, redacției de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, procurorii susțin că s-au chinuit vreme de aproximativ o lună să îi prindă pe cei doi. Mai mult, ei spun că Șlepac a fost prins cu ajutorul forțelor speciale, „având în vedere periculozitatea acestuia, care, pentru a-și asigura scăparea, a escaladat fereastra din apar-tamentul unde se ascundea în balconul vecin, de la etajul trei, pătrunzând fără drept în locuința unei femei, pe care a lovit-o, amenințat-o și a luat-o ostatecă, pentru a nu chema în ajutor lucrătorii de poliție și forțele speciale aflate pe holul blocului”. Afaceri ilegale cu alcool În sarcina lui Valentin Șlepac s-a reținut că, în baza înțelegerii prealabile cu Ionel Ulezu, reprezentant al SC „Star Fridom” SRL, deși în evidențele Registrului Comerțului acesta nu are calitate de acționar și nici de administrator al societății, ar fi înșelat pe SC „Bere Azuga” SRL, cu prilejul încheierii contractului de distribuție băuturi alcoolice, din data de 16 ianuarie 2008, emițând două file CEC, în numele SC „Star Fridom” SRL, în valoare de 122.043,33 lei, respectiv 131.875,12 lei, fără a avea disponibil la tras. Procurorii spun că respectiva cantitate de băuturi alcoolice rezultată din contractul încheiat cu SC „Bere Azuga” SA a fost împărțită între inculpați în învinuiți, partea care i-a revenit lui Șlepac fiind vândută de acesta lui Ion Pătruțoiu, din Valu lui Traian, administrator SC „Nașu și Finu” SRL. Mai multe societăți de leasing, înșelate Tot în sarcina lui Șlepac, procurorii au reținut că, împreună cu Ionel Ulezu - asociat unic și administrator la SC „Dinput” SRL și Petrică Captalan - asociat unic și administrator la SC „Trans Rom Prest” SRL, și alți făptuitori ce urmează a fi cercetați în cauză, au înșelat mai multe societăți de leasing cu prilejul achiziționării unui încărcător frontal, obținând pe bază de documente false credite în valoare de 88.400 euro, respectiv 102.000 euro. În sarcina lui Adrian Grigoraș s-a reținut că, la data 28 septembrie a.c., cu prilejul punerii în executare a unui mandat de aducere cu însoțitor a lui Valentin Șlepac, l-ar fi favorizat pe cel din urmă, împiedicând urmărirea penală, deși ar fi avut cunoștință de comiterea unor infracțiuni de către acesta, precum și despre locul unde s-ar putea ascunde, refuzând să dea informații. În autoturismul folosit de inculpați în ziua respectivă, anchetatorii ar fi găsit documente financiar-contabile false, acte de identitate și permise de conducere auto false, un instrument de falsificare timbru fiscal, ștampile false, iar la domiciliul lui Grigoraș și al făptuitorului George Florian Oprea ar fi fost găsite pistoale cu gloanțe de cauciuc și gaze, deținute ilegal.