Reţinut pentru tâlhărie

Reținut pentru tâlhărie

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au propus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a lui Cristian Munteanu, de 24 de ani, din Cernavodă, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Anchetatorii spun că în noaptea de 4 spre 5 august 2007, bărbatul a smuls un lănțișor din aur de la gâtul unei tinere de 22 de ani, care se afla pe bulevardul 1 Mai, din Constanța. Lănțișorul a fost amanetat, până acum el neputând fi recuperat. O altă faptă a fost comisă de Munteanu la data de 6 august a.c., pe la ora 19. De data aceasta, el a smuls un lănțișor de la gâtul unui băiețel de doar patru ani, pe Aleea Topolog, din Constanța. Totul s-a întâmplat în scara de bloc, iar tatăl minorului, observând cele petrecute, a plecat în urmărirea tâlharului. Bărbatul l-a prins și a chemat Poliția. Potrivit procurorilor, Munteanu nu are antecedente penale, nu are ocupație și nici loc de muncă.