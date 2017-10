Reţinut după ce a atacat o octogenară în lift

Reținut după ce a atacat o octogenară în lift

O femeie de 87 de ani, din Constanța, a trecut prin clipe de groază, miercuri după-amiază, după ce a fost atacată în scara blocului, în lift. Femeia a țipat după ajutor și, din fericire, un polițist care se afla în zonă a intervenit imediat și a reușit prinderea infractorului și recuperarea prejudiciului. Iașar Ibraim a fost reținut pe bază de ordonanță și prezentat magistraților Judecătoriei Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind eliberat din pușcărie în urmă cu două luni.„În ziua de 09.12.2015, în jurul orelor 16.30, în timp ce persoana vătămată C.F., în vârstă de 87 de ani, se afla în liftul scării unde locuiește, situat pe strada Cișmelei, inculpatul a deposedat-o de o pereche de cercei din aur prin smulgere din lobul urechilor, cauzând un prejudiciu în cuantum de 700 lei”, a declarat procuror Mihai Stanciu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.Hoțul a fost prins imediat de inspectorul principal Constantin Popa, care activează în cadrul Serviciului de Ordine Publică și care se afla în timpul liber.„Mă aflam în zonă și am auzit, la un moment dat, că o femeie a țipat după ajutor. În același timp, am observat un individ care purta un fes că aleargă spre Cireșica. Mi-am dat seama că este autorul unei infracțiuni și am pornit imediat în urmărirea lui. După aproximativ un kilometru, în spatele unui bloc din cartier, am reușit să îl prind. L-am imobilizat și am solicitat intervenția colegilor de la Secția 2 Poliție. Ulterior, am căutat împreună cu un martor cerceii victimei, pe care i-am descoperit aruncați în boscheți. Suspectul a spus că se afla sub influența substanțelor psihoactive și că intenționa să își cumpere iar”, a declarat insp. pp. Constantin Popa.