Reţinut de poliţişti după ce şi-a înjunghiat nevasta

Reținut de polițiști după ce și-a înjunghiat nevasta

Polițiștii de la Secția 1 au reușit să-l rețină pe bărbatul care a trimis o femeie pe patul de spital după ce aceasta a fost înjunghiată în piept și s-a ales și cu o ureche tăiată. Potrivit anchetatorilor, agresorul se numește Ridvan Osman, are 40 de ani, și este chiar soțul femeii. Oamenii legii susțin că tot scandalul a pornit deoarece bărbatul era gelos pe consoarta sa, bănuind că ea are o relație extraconjugală. În cursul zilei de duminică, o tânără a ajuns în stare de inconștiență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu mai multe înțepături de cuțit, o pleoapă și o ureche tăiate. Nurten Osman, de 31 de ani, din Constanța a fost găsită în apropierea casei sale, de pe strada Ion Adam, de niște vecini. Imediat, aceștia au sunat la 112, iar la fața locului a sosit un echipaj SMURD care a transportat-o pe femeie la spital. Ea a fost supusă, imediat, unei intervenții chirurgicale, fiind în afara oricărui pericol. Deși inițial, familia victimei a susținut că nu știe cine ar fi putut să o taie pe femeie, în cele din urmă, polițiștii au aflat că agresorul este soțul tinerei, Ridvan Osman. Pe cale de consecință, el a fost reținut și urmează să fie prezentat magistraților de la Tribunalul Constanța cu propunerea de arestare preventivă sub acuzația de tentativă la omor calificat.