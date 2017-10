REŢETE MEDICALE FALSIFICATE / Doi medici şi administratorul unui lanţ farmaceutic, trimişi în judecată

REȚETE MEDICALE FALSIFICATE / Doi medici și administratorul unui lanț farmaceutic, trimiși în judecată

Procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările în dosarul având ca obiect eliberarea de rețete gratuite falsificate de către anumite cadre medicale, în baza cărora s-au decontat sume importante prin intermediul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.Astfel, prin rechizitoriul întocmit ieri s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: Tiberius Viorel Mogoș, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual (718 acte materiale), complicitate la înșelăciune, abuz în serviciu și complicitate la uz de fals (1373 acte materiale), Georgeta Doina Oprea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale (1373 acte materiale), uz de fals (1373 acte materiale) și înșelăciune (1373 acte materiale), și Carmen Dondoi, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale (430 acte materiale), complicitate la uz de fals (430 acte materiale) și complicitate la înșelăciune (430 acte materiale).„În perioada 01.09.2008 - 31.08.2009, inculpatul Mogoș Tiberius Viorel, în calitate de medic primar în cadrul unei unități medicale cu profil diabetologic, a întocmit în mod fictiv rețete gratuite pentru medicamente antidiabetice folosind informații referitoare la pacienți cărora nu le-a recomandat toate aceste medicamente sau referitoare la pacienți care nu se aflau în evidența sa, ori folosind datele de stare civilă ale unor persoane decedate.Acesta remitea rețetele întocmite de către el, dar și pe cele completate de către inculpata Dondoi Carmen (medic rezident în cadrul aceluiași cabinet), inculpatei Oprea Georgeta Doina, reprezentant legal al unei farmacii, pentru ca aceasta să deconteze contravaloarea medicamentelor de la C.A.S.M.B.În acest scop, erau completate și emise rețete consecutive eliberate în aceeași zi, aceluiași pacient, în care diagnosticul pacientului era diferit (diabet zaharat insulino-dependent în prima rețetă, diabet zaharat non insulino dependent în cea de-a doua), rețete supradozate sau repetate la un interval de timp mai mic decât cel legal”.O altă modalitate de săvârșire a faptei era preluarea medicamentelor de către medicul Mogoș Tiberius Viorel direct de la farmacie, urmată de remiterea către aceasta a rețetelor necesare, pentru a fi decontată contravaloarea medicamentelor la C.A.S.M.B.Prejudiciul total creat prin decontarea medicamentelor prescrise în rețetele gratuite eliberate este de 2.341.794 lei.Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului București.