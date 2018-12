Reţea de contrabandişti cu ţigări şi droguri, descoperită de poliţiştii de frontieră

Rețea de contrabandiști cu țigări și droguri, descoperită de polițiștii de frontieră

O rețea de contrabandiști cu țigări și droguri a fost descoperită la Constanța de reprezentanții Gărzii de Coastă. Șapte persoane sunt cercetate, oamenii legii descoperind în trei domicilii kilograme întregi de droguri, mii de pachete de țigări de contrabandă, două pistoale și sume impresionante de bani.Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat trei percheziții domiciliare pe raza municipiului Constanța, fiind ridicate, în vederea confiscării, peste două kg de substanțe vegetale, peste 3.000 de pachete cu țigări, diverse sume de bani, articole electronice și a fost indisponibilizat un autoturism.Astfel, în data de 27 noiembrie, în urma activităților informativ-operative desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, s-a stabilit că mai multe persoane de pe raza județului Constanța au ca principală preocupare contrabanda cu țigări, sens în care s-au desfășurat mai multe activități specifice în vederea documentării cazului.Ulterior, în cursul zilei de joi, 13 decembrie, polițiștii de frontieră, sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța - Secția Penală, la mai multe imobile de pe raza județului Constanța, în vederea identificării unor cantități de țigarete provenite din contrabandă.Șapte persoane sunt cercetateÎn urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost identificate și ridicate în vederea confiscării 3.106 pachete cu țigări de contrabandă, în valoare estimată de 31.060 lei, aproximativ 2.200 grame de substanțe susceptibile a fi cannabis, marijuana și alți precursori vegetali, a fost indisponibilizat un autoturism, evaluat la 10.000 lei, două pistoale cu gaz, 11 cartușe cu gaz, articole electronice și diferite sume de bani.De asemenea, au fost aduse la sediul Gărzii de Coastă șapte persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani, domiciliate pe raza județului Constanța, în vederea continuării cercetărilor. „În prezent, ancheta este în curs de desfășurare sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii de frontieră efectuând cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, cu privire la substanțele vegetale descoperite competența va fi declinată conform prevederilor legale către D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Constanța, iar cu privire la armele și muniția descoperită se va extinde urmărirea penală în urma expertizării acestora”, au anunțat reprezentanții Gărzii de Coastă.