Restricţiile întind la maxim nervii şoferilor

Restricțiile întind la maxim nervii șoferilor

Restricțiile de circulație impuse pe podul Agigea le-au dat bătăi de cap, vineri, constănțenilor care încercau să ajungă sau să vină din sudul județului. Și asta pentru că, după cum a anunțat Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR), circulația a fost oprită pentru zece minute, la fiecare 20 de minute. Aceste măsuri au fost anunțate pentru intervalul 3 - 8 iunie, dar dacă la începutul săptămânii nu au provocat încurcături prea mari în trafic, vineri restricțiile s-au simțit în nervii și timpul șoferilor. Cozile de autoturisme s-au întins pe kilometri, de o parte și de alta a podului, iar în cursul dimineții oamenii au întârziat zeci de minute la serviciu.„În mod obișnuit fac aproximativ 30 de minute pe drum, de la Eforie la Constanța; astăzi (n.r. vineri) am ajuns în municipiu după aproape o oră. Aproape 20 de minute am așteptat în stație microbuzul de transport persoane care circulă pe această rută. Apoi, am prins și podul închis, a trebuit să mai așteptăm câteva minute, iar când în sfârșit s-a dat drumul, se circula foarte încet. Dacă așa este acum, când încă nu a început sezonul estival și încă nu au sosit turiștii, cum va fi în toiul verii, când toți turiștii care vor ieși de pe Autostradă spre litoral vor trebui să se oprească la pod?”, ne-a semnalat, vineri dimineață, Alina R., o cititoare a Cuget Liber.Reamintim că, potrivit CNADNR, în perioada 3 iunie - 31 decembrie 2013, în noaptea de miercuri spre joi a fiecărei săptămâni, în intervalul orar 3:00 - 4:15, circulația va fi sistată. În restul timpului, limita de viteză este de 50 km/oră, pe pod.Este nevoie de această măsură pentru retensionarea hobanelor provizorii montate pentru susținerea podului, dar și pentru efectuarea de măsurători, în urma lucrărilor de reparații finalizate la începutul acestui an, ne-a precizat Marian Dima, șeful Direcției Regionale a Drumurilor Naționale Constanța.