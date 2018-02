RESTRICŢII LA CUMPĂRAREA DE MAŞINI SECOND HAND!

Proiect de lege

RESTRICȚII LA CUMPĂRAREA DE MAȘINI SECOND HAND!

28 Februarie 2018

Un proiect de modificare a Codului Fiscal inițiat de mai mulți parlamentari PSD impune restricții privind comercializarea mașinilor second-hand.41 de senatori și deputați au inițiat un proiect de modificare a Codului Fiscal, respectiv a art. 312 „Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități”, prin care impun restricții de comercializare a mașnilor second-hand.“Comercializarea autovehiculelor second-hand achiziționate din afara țării și revândute în România se face doar de către persoanele juridice. Persoanele fizice pot achiziționa o dată la doi ani un singur autovehicul second-hand pentru folosință proprie”, se arată în proiectul de modificare a Legii 227/2015 privind Codului Fiscal. Politicienii și-au argumentat demersul prin necesitatea unei colectări mai eficiente a “impozitelor la bugetul de stat și eliminarea operațiunilor comerciale nefiscalizate de autovehicule second-hand achiziționate în spațiul intracomunitar și revândute în România”. Asociație civilă: CE ne-ar putea sancționa, așa cum a făcut și pentru taxele auto Proiectul a stârnit ample reacții din partea Asociației Civicus România.“Proiectul de lege introduce o discriminare evidentă a cetățenilor români față de ceilalți cetățeni europeni, existând potențialul unor sancțiuni așa cum s-a întâmplat în cazul taxei de mediu/timbru de mediu. De asemenea apare o limitare evidentă în contextul aliniatului 2, în ceea ce privește achiziționarea de autovehicule second hand între cetățenii români. Ce o sa facă cetățenii care doresc să își vândă autovehiculul în cazul în care ceilalți cetățeni nu mai au dreptul să îl cumpere? Dorește legiuitorul să introducă un monopol în favoarea unor firme private? Legiuitorul reprezintă cetățenii care l-au votat sau producătorii de autovehicule noi sau firmele care doresc monopolul comerțului cu autovehicule second hand?”, au scris reprezentanții asociației pe pagina Senatului.Inițiatorii spun că avem prea multe mașini second-hand Potrivit inspectorilor ANAF, citați de inițiatori, comercializarea mașinilor second-hand de către persoane fizice și juridice s-a făcut fără achitarea TVA și a impozitului aferent, o mare parte dintre aceste operațiuni nefiind înregistrate în evidențele contabile ale companiilor. În plus, susțin politicienii, în ultimii ani România se confruntă cu o creștere explozivă a înregistrărilor de mașini second-hand, fapt ce a dus la o îmbătrânire a parcului auto național, cu mult peste media UE și la o poluare fonică și de mediu pentru cetățenii României.Conform statisticilor citate de inițiatori, în prmele 8 luni ale anului trecut au fost înmatriculate aproximativ 340.000 de mașini second-hand, 71% dinre acestea având peste 10 ani vechime. Senatul este prima cameră sesizată, avizul final urmând să fie dat de Camera Deputaților. Termenul de adoptare tacită este 24 aprilie 2018.Sursa: adevarul.ro