Republica Moldova / Percheziţii în biroul primarului din Chişinău, Dorin Chirtoacă

Republica Moldova / Percheziții în biroul primarului din Chișinău, Dorin Chirtoacă

Ştire online publicată Joi, 25 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii anti-coruptie din Republica Moldova perchezitioneaza joi dupa-amiaza biroul primarului Dorin Chirtoaca, potrivit Agora.md. Nu e clar in acest moment in ce dosar se fac aceste perchezitii, dar in urma cu o luna au fost retinuti un viceprimar si seful Directiei Transport in dosarul parcarilor.Chirtoaca, lider al Partidului Liberal, este nasul fiicei Elenei Basescu. El este unul dintre principalii sustinatori ai curentului unionist din Moldova, dar a fost permanent contestat pentru modul in care a administrat capitala Moldovei.