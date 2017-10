Reprezentanţi DNA, MJ şi DGA, experţi evaluatori ONU împotriva corupţiei

Reprezentanți DNA, MJ și DGA, experți evaluatori ONU împotriva corupției

Sâmbătă, 10 Iulie 2010.

Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, alături de reprezentanți ai Ministerului Justiției și ai DGA, vor participa ca experți evaluatori în cadrul Mecanismului pentru examinarea implementării Convenției ONU împotriva corupției. Astfel, la prima reuniune a Grupului privind examinarea implementării Convenției ONU împotriva corupției, desfășurată în perioada 28 iunie - 2 iulie 2010 sub egida UNODC, la Viena, a avut loc tragerea la sorți a statelor părți la Convenție care urmează să fie evaluate în primul ciclu de evaluare, precum și a statelor părți care vor avea rolul de stat evaluator, în primul an al mecanismului. Pentru România, tragerea la sorți, la care au participat toate cele 145 de state părți ale Convenției ONU împotriva corupției, a decis astfel: în primul an al ciclului I de evaluare, 2010, România va avea rolul de stat evaluator, iar în cel de-al treilea an al ciclului I, România va fi stat evaluat. Mecanismul de examinare a implementării Convenției ONU împotriva corupției a fost adoptat la Doha, Qatar, cu ocazia celei de-a treia Conferințe a Statelor Părți care a avut loc în perioada 9 - 13 noiembrie 2009. Așa cum a rezultat în urma negocierilor, acest mecanism este un mare pas înainte în efortul de transpunere a standardelor internaționale anti-corupție la nivelul statelor membre ONU. El se bazează pe un proces de evaluare interguver-namental, folosind experți guver-namentali naționali și are ca scop sprijinirea statelor părți în implementarea Convenției, identifi-carea bunelor practici și a neajunsurilor întâmpinate în acest proces, precum și a nevoilor de asistență tehnică. Primul ciclu de evaluare va avea în vedere capitolul III „Incriminare, investigare și reprimare” și capitolul IV „Cooperarea internațională”. Al doilea ciclu de evaluare va urmării capitolul II „Măsuri preventive” și capitolul V „Recuperarea bunurilor”. Ambele cicluri vor dura câte cinci ani fiecare.