Renault premiază medaliaţii de la JO 2016 cu câte o maşină ediţie limitată Olimpic

Renault premiază medaliații de la JO 2016 cu câte o mașină ediție limitată Olimpic

Renault România, în calitate de partener al Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), recompensează performanța medaliaților de la Rio și le oferă tuturor autoturisme din ediția limitată Olimpic, lansată în luna iulie a acestui an. Autoturismele au un design inspirat de Jocurile Olimpice de la Rio și dotări suplimentare față de versiunile standardAstfel, sportivii care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic în cadrul Jocurilor Olimpice de Vară din acest an sunt premiați de Renault Commercial Roumanie cu autoturisme Kadjar, cei medaliați cu argint primesc cheile modelului Captur, în timp ce sportivii distinși cu medalii de bronz primesc din partea Renault câte un Clio.Toate autoturismele fac parte din seria limitată Renault Olimpic, care se distinge printr-o echipare suplimentară și elemente de design inspirate din motivele Olimpiadei de la Rio. Linia de design a fost creată de specialiști din cadrul Centrului de Design Renault din București, pentru a celebra valorile olimpice și performanța sportivilor români.Astfel, pavilionul și oglinzile exterioare au un design dedicat desprins din universul olimpic, badge-ul lateral reproduce logo-ul Team România, iar pragurile sunt ornate cu numele modelului. Toate automobilele se încadrează în standardul de securitate 5* la testele EuroNCAP și beneficiază de o echipare specială, în funcție de model, în care intră dotări precum: R-Link 2.0, jante de aliaj de 16” diamantate sau de 17”, geamuri spate și lunetă cu tentă închisă, card “mâini libere”.„Când vine vorba de Jocurile Olimpice, România este cunoscută ca fiind o echipă ambițioasă și dedicată, ce dovedește la fiecare ediție că, oricare ar fi provocările, este gata să devină mai puternică, mai rapidă și mai rezistentă, indiferent de sport. Suntem mândri să oferim 16 vehicule Renault celor care au reușit să cucerească podiumul olimpic de la Rio 2016.”, a declarat Hakim Boutehra, General Manager al Renault Commerciale Roumanie.„Felicităm sportivii care au obținut performanțe deosebite la Jocurile Olimpice din acest an și mulțumim companiei Renault pentru susținere și implicare. Parteneriatul dintre COSR și Renault România este unul de lungă durată și reprezintă un real sprijin pentru Echipa Olimpică a României, pe măsura eforturilor depuse de sportivii noștri pentru a rămâne in elita mondială.”, a precizat și Nicu Vlad, președintele interimar al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.Renault România este partener oficial al Comitetului Olimpic și Sportiv Român începând din anul 2011. În urmă cu patru ani, compania i-a premiat pe sportivii medaliați la ediția din 2012 a Jocurilor Olimpice cu 16 autoturisme Renault personalizate.