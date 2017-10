Remus Gabriel Vasea rămâne condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru că a bătut un dentist

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au menținut hotărârea dispusă de Judecătorie prin care Remus Gabriel Vasea, unul dintre vestiții frați Vasea, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Hotărârea nu este încă definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța. Avocatul inculpatului a solicitat instanței trimiterea dosarului la Parchet, în vederea refacerii urmăririi penale, spunând că nu reiese din declarațiile martorilor că ar fi avut loc vreun incident în clubul „White Horses” în seara respectivă. Pe de altă parte, ar exista anumite declarații ale unor martori potrivit cărora Acatrinei s-ar fi aflat într-o stare avansată de ebrietate. Cât despre traumatismele suferite de partea vătămată, avocatul inculpatului a spus că tânărul ar fi căzut de la etajul barului, unde se afla, la parter. Iar dacă nu a existat vreo bătaie în bar, logic, nu a existat nici fapta de ultraj contra bunelor moravuri, așa că, potrivit apărării, inculpatul ar trebui achitat și pentru această faptă. De partea cealaltă, avocatul lui Acatrinei a solicitat instanței majorarea pedepsei aplicate lui Vasea, dar și a daunelor acordate de instanță. După deliberări, judecătorii au respins apelul lui Vasea, dar și pe cel al lui Acatrinei, menținând decizia dată de Judecătoria Constanța. Hotărârea mai poate fi atacată cu recurs. Amintim că magistrații de la Judecătoria Constanța au dispus condamnarea lui Remus Gabriel Vasea la șase luni de închisoare pentru vătămare corporală și la un an de închisoare pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, urmând a executa pedeapsa cea mai grea respectiv de un an de închisoare. Instanța dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de trei ani, reprezentând termen de încercare. Instanța de la Judecătorie a admis, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă Bogdan Ștefan Acatrinei - dentist de profesie și obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 5.000 de lei, cu titlu de despăgubiri civile pentru daune morale, în condițiile în care victima solicitase 100.000 de lei. De asemenea, a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 2.052 lei, cu titlu de despăgubiri civile pentru daune materiale. Restul pretențiilor civile au fost respinse ca nefondate. Potrivit rechizitoriului, în noaptea de 5 spre 6 februarie 2006, în jurul orelor 1,30 - 2, Bogdan Ștefan Acatrinei ar fi fost bătut, în club „White Horses”, din Constanța, de către inculpatul Vasea, victima având nevoie de 21 – 22 de zile de îngrijiri medicale pentru a se însănătoși.