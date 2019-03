"Remember 4 martie 1977. Ce să (NU) faci în caz de cutremur"

"Remember 4 martie 1977. Ce să (NU) faci in caz de cutremur. Un mic ghid de supraviețuire în caz de cutremur. Tot educație pentru sănătate. Pentru o reală eficiență noțiunile de prim ajutor trebuie să fie cunoscute precum alfabetul sau tabla înmulțirii.Ce să faci și ce să nu faci în caz de cutremur: în casă, pe stradă, în mașină și în locurile publice? Ce ar trebui să conțină trusa de supraviețuire?1. În casă: dacă te afli intr-o cladire ramâi acolo și protejează-te! Procedurile recomandate în Japonia și Statele Unite ("duck, cover and hold") sunt simple și asigură protectia individuala prin trei mișcari simple: ghemuit, acoperit și protejat.E preferabil să vă ghemuiți cu fața în jos, la podea, pe genunchi și coate sau palme și să vă acoperiți capul cu brațele sau palmele, pentru protecție. Vă puteți asigura protecție suplimentară adapostindu-vă lângă diverse obiecte solide, ce vă pot proteja, lăsând un spațiu gol lângă ele în caz de prabuțire, și cât mai departe de ferestre.Cel mai sigur este spațiul dintre două obiecte mari (între 2 paturi, două mașini, între două rânduri de birouri) ce delimitează așa zisul triunghi al supraviețuirii sau lângă un obiect mare, voluminos, cum ar fi mașina de spălat, frigiderul, aragazul, lângă piciorul patului, în fața unei canapele, lângă piciorul unei grinzi.a) Dacă sunteți în bucătărie, în primul rând închideti aragazul și depărtați-vă de bufetul din care poate cădea vesela.b) Dacă sunteți în pat, rămâneți acolo și acoperiți capul cu o pernă. Pe peretele lângă care este așezat patul nu e recomandat să aveți tablouri grele sau alte obiecte care v-ar putea răni în caz de cutremur.Ce să nu faceți? Atenție!!! Pe durata cutremurului nu este recomandată evacuarea, mai ales din clădirile mari, întrucat ieșirea este dificil de găsit iar scările au risc crescut de prăbușire. Tocul ușii nu vă oferă protecție dacă nu este încadrat în structura clădirii.2. Pe stradă: Căutați spații cât mai largi și asigurați protecția individuală. Nu staționa lângă clădiri, mai ales cele cu multe structuri care se pot prăbuși în timpul și după cutremur, precum ornamente, tencuiala, coșuri sau țigle.Ce să nu faceți? Atenție!!! Sub nicio formă nu vă adapostiți sub balcoane sau stâlpii de înaltă tensiune.3. În mașină: opriți mașina la distanță de clădiri sau de stâlpii de pe marginea străzii.Ce să nu faceți? Atenție!!! Evitați apropierea benzinăriilor sau a stâlpilor de înalta tensiune.4. În locuri publice aglomerate (teatru, cinematograf, biserici, stadion, săli de ședinte) nu alergați catre iesire, îmbulzeala produce mai multe victime decât cutremurul. Stați calm și liniștiți-vă și vecinii de pe rând.Ce ar trebui să avem pregatit în trusa de supravietuire: apa, alimente ușoare și compacte (bomboane cu zahăr, biscuiți uscați), medicamente personale, analgezice și antiseptice, telefon mobil, lanternă, baterii, fluier, aparat de radio și actele personale.Și nu în ultimul rând, ați văzut și dumneavoastră, nu suprasolicitați rețelele de telefonie. S-ar putea ca cineva să aibă nevoie urgent de 112. Dați cel mult un sms ca să confirmați celor dragi că sunteți bine.Repetitio est mater studiorum. Predarea acestor ore de educație pentru sănătate ne va permite să știm cum să acționăm atât pentru a ne proteja pe noi cât și pentru a-i salva pe alții."Legea mea privind orele de educație pentru sănătate este deja depusă în parlament. Asta după cele 58 de cutremure ce au avut loc și anunțurile alarmante ale autorităților.NB. În Iași un cutremur de grad seismic ridicat pe durata noptii ar produce peste 3400 de victime, din care 900 urgențe absolute. Asta doar conform simulărilor.