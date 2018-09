Reîncepe procesul Colectiv. Astăzi este primul termen cu noul judecător

Un nou termen în dosarul Colectiv, după ce fostul magistrat care se ocupa de caz s-a pensionat.La Tribunalul București este programat, luni, un nou termen al dosarului Colectiv, în condițiile în care judecătorul din dosar, Valeriu Mihail Terceanu, s-a pensionat cu data de 3 septembrie. Procesul ar putea fi reluat de la zero, potrivit normelor.La finalul lunii august, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Valeriu Mihail Terceanu, care s-a pensionat cu data de 3 septembrie. Judecătorul este cel care s-a ocupat de dosarul Colectiv, iar în acest caz, procesul ar putea fi reluat de la zero. Mihail Valeriu Terceanu este fostul soț al judecătoarei Geanina Terceanu, cea care a fost condamnată, la începutul acestui an, pentru luare de mită în dosarul Transferurilor. Geanina Terceanu a fost condamnată la șapte ani cu executare de instanța supremă.Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) au trimis în judecată dosarul Colectiv încă de pe 28 aprilie 2016, scrie romaniatv.net