Reîncep lucrările pe podul Agigea: "Se va circula cu restricţii"

podul prostiei

un podulet de cativa m are nevoie in sec 21 de 5 ani(!!!!!!!!!!!!) pt a fii reabilitat. idiotilor, acum 2000 DE ANI Apolodor din Damasc a construit peste Dunare un pod in 2 ani. PICIOARELE EXISTA SI AZI. ce cacat de ingineri,proiectanti si edili ne inconjoara? daca sunteti tampiti si incapabili faceti apel la alte tari capabile.in 5 ani canalul INTRE fRANTA SI ANGLIA era la jumatate.imaginati-va ca am fii in situatia de a transporta trupe si material militar......Daca nu ma insel podul a fost inaugurat de vreo 3 ori????In Romania este nevoie de 6 luni pt a reface asfaltul pe o lungime de 200m pe un pod de cacat, luavar Dracu de incapabili.