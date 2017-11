Reguli noi propuse pentru maşinile second-hand. Comerțul cu mașini aduse din străinătate, interzis persoanelor fizice

Reguli noi propuse pentru mașinile second-hand. Comerțul cu mașini aduse din străinătate, interzis persoanelor fizice

Ştire online publicată Luni, 06 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernanții vor să mai golească șoselele din România de mașini la mâna a doua și să mai adune bani la buget: așa că propun ca persoanele fizice să-și poată cumpăra cel mult un autoturism second hand la doi ani, iar vânzarea să fie impozitată suplimentar. Adoptarea acestor măsuri ar putea avea și altă consecință: creșterea prețurilor la mașinile vechi.Parlamentarii puterii vor să elimine de pe piața auto persoanele care aduc mașini din străinătate pentru a le vinde în România, fără a plăti impozite. O propunere legislativă recentă interzice această activitate persoanelor fizice.Astfel, comercializarea mașinilor second hand din străinătate nu se va mai putea face decât prin firmă. Iar persoanele fizice nu vor avea voie să cumpere o astfel de mașină, decât o dată la doi ani.Guvernul are și el o măsură prin care își propune să descurajeze comerțul de mașini second hand și să atragă mai mulți bani la buget.În ordonanța de modificare a Codului Fiscal este prevăzut un impozit de 10% pentru cei care vând mai mult de 2 mașini pe an. Până la adoptarea acestor măsuri însă, tot mai mulți români își cumpără mașini la mâna a doua.În primele 8 luni ale acestui an au fost înmatriculate aproape 340.000 de mașini second hand în România, iar peste 70% dintre ele reprezintă mașini mai vechi de 10 ani. Față de anul trecut, numărul lor a crescut cu peste 110%, potrivit stiri.tvr.ro.Românii spun că au mai multă încredere în mașinile aduse din străinătate.Măsurile propuse sunt acum în dezbatere, iar adoptarea lor ar urma să crească prețul mașinilor second hand.