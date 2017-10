Reguli noi pentru înmormântări şi amenzi drastice. "În loc să ne ajute, statul ne arată biciul"

7

Da !

Cititi legea si apoi comentati . Informati-va despre ce se intampla in Occident , in acest sens si veti vedea ca este calea buna si corecta de urmat . Ciolos a respectat o directiva europeana , valabila la nivelul UE , nu a facut vreo inventie ciudata . De altfel , in toata lumea civilizata , cu decedatii , nu se procedeaza altcumva . Inclusiv in SUA ... Ei bine , ,,noi suntem ortodocsi'' , musulmanii sunt asemenea noua , si tocmai de aceea , musulmanii si ortodocsii sunt ciumatii lumii civilizate , cu rezistenta acerba la modernizare , pentru ca sunt condusi de prostie , de ignoranta , de popalai si calugari interesati de banii nostri , pomohaci si barladeni , asemenea Spagoveanului Teodosie si purtatori de vorbe precum Tanasescul Gura - Toxica ...