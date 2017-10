Reguli noi la examenul pentru permisul auto! "Vor fi introduse camere de supraveghere video şi audio"

Reguli noi la examenul pentru permisul auto! "Vor fi introduse camere de supraveghere video și audio"

Vești bune pentru transparența în obținerea permiselor de conducere. După ce, în ultimii ani, proba teoretică a beneficiat de înregistrare video, începând cu data de 1 iulie, proba practică va fi monitorizată prin sisteme de supraveghere video și audio. Camerele vor fi montate în autoturismele școlilor de șoferi.Deși, inițial, patronii școlilor de șoferi se temeau că vor suporta costurile din buzunarul propriu, se pare că sistemele tehnice de monitorizare se vor asigura de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.„Începând cu 1 iulie 2017, se preconizează a fi introduse camere de supraveghere la proba practică. OUG 41/2016 prevede obligativitatea dotării mașinilor școlilor de șoferi cu camere de supraveghere video și audio, iar costurile nu vor fi suportate de școlile de șoferi. Noi înregistrăm video proba teoretică de mai mulți ani, din proprie inițiativă”, a declarat comisarul șef Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.Procedura și condițiile tehnice urmează a fi stabilite prin Ordin al ministrului Afacerilor Interne, care deocamdată nu a apărut. În condițiile în care zvonurile privind mita pentru obținerea permisului de conducere continuă să planeze asupra SPCRPCÎV, această măsură nu ar face decât să înlăture aceste suspiciuni și să asigure o transparență cât mai mare.v v vChiar și după implementarea acestei măsuri, mai rămân de rezolvat alte probleme pentru a asigura o durată cât mai mică de așteptare a candidaților la programarea probei practice. Vorbim despre deficitul de personal, în condițiile în care numărul candidaților crește constant, de la an la an. Spre exemplu, față de primul trimestru al anului 2016, există o creștere de 17%, în ceea ce privește numărul candidaților examinați la proba practică în vederea obținerii permisului de conducere.„Trebuie să spunem că, în anul 2016, față de anul 2015, s-a înregistrat o creștere de 20%. De la an la an, am crescut numărul de persoane examinate și noi credem că această tendință se va menține și în continuare. Am reușit în cazul a doi lucrători să-i atestăm în vederea examinării și să-i folosim la această activitate. Totuși, dinamica personalului, care presupune și ieșire la pensie, respectiv solicitări de a schimba locul de muncă, ne determină să folosim același număr de lucrători”, a mai adăugat comisarul șef Marian Tudose.