REGULAMENTUL de TAXI, ADOPTAT în ședința Consiliului Local. „Am obținut tot ce ne-am dorit!”

Proiectul de hotărâre privind Regulamentul pentru transportul de persoane în regim taxi a trecut de votul consilierilor locali, în ședința de Consiliu Local Constanța de vineri, 30 iulie. Cu un număr de 18 voturi „pentru” și 7 abțineri, proiectul a fost adoptat.Vestea nu i-a nemulțumit pe reprezentanții taximetriștilor. Din contră. Având în vedere că după amplul protest din cursul dimineții – când pe străzile orașului au ieșit sute de taximetre, claxonând! – reprezentanții firmelor de taxi din orașul reședință de județ s-au întrunit, din nou, cu reprezentanții administrației publice locale. Mai precis, cu cei doi viceprimari, Ionuț Rusu și Florin Cocărgeanu, iar nemulțumirile au fost discutate.Se impune menționat că de la începutul acestui an au tot fost purtate discuții pe marginea acestui regulament controversat, de fiecare dată taximetriștii susținând același lucru: nu doresc reducerea numărului de autorizații taxi, înnoirea listei stațiilor de taxi și a dimensiunilor acestora, să nu le fie introdusă ținută asemănătoare uniformelor etc.Deși nu au fost clarificate toate aspectele, proiectul de hotărâre a fost totuși introdus pe ordinea de zi a ședinței de CL, iar drept consecință, taximetriștii au ieșit în stradă, cerând retragerea acestuia.În urma discuțiilor purtate și astăzi cu taximetriștii, viceprimarul Ionuț Rusu a anunțat o serie de amendamente aduse proiectului și anume: numărul de 1600 de autorizații taxi va rămâne valabil pentru încă cinci ani, mașinile de taxi cu o vechime mai mare de zece ani vor trebui înlocuite după 1 ianuarie 2024 (cu un an mai târziu decât se stabilise inițial, prin regulament), lista stațiilor de taxi va fi reverificată și reînnoită. „Stațiile nominalizate de noi vor fi identificate în teritoriu de o echipă din care va face parte și un reprezentant al taximetriștilor. Poliția Locală va amenda doar după lista cu stațiilor, nu în funcție de ce scrie pe plăcuță sau de marcaj. Am obținut tot ce ne-am dorit”, a afirmat Lică Neagu, președintele Federației Naționale a Sindicatului Șoferilor din România.