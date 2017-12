Regele Mihai a murit. Fostul actor Radu Duda îşi va schimba titlul nobiliar

Regele Mihai a murit. Fostul actor Radu Duda își va schimba titlul nobiliar

Ştire online publicată Miercuri, 06 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Principesa Margareta va deveni, după moartea Regelui Mihai, Regină. Acest fapt este prevăzut în Statutul Casei Regale și a fost, din nou, anunțat publicului pe 6 decembrie, la o zi după moartea Majestății Sale Regele Mihai.Consortul Principesei Margareta, fostul actor Radu Duda, va primi de acum înainte titlul de „Alteța Sa Regală Principele Consort al României".Este același titlu pe care îl are și soțul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, prințul Filip, Duce de Edinbugh.Comisia Juridică din Senat are pe ordinea de zi un proiect de lege privind statutul Casei Regale, o inițiativă a președintelui Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, și a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Dezbaterea proiectului legislativ referitor la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României a fost amânată pentru săptămâna viitoare.Propunerea legislativă prevede recunoașterea Casei Regale ca persoană juridică de drept privat și acordarea statutului de utilitate publică. În plus, legea propune recunoașterea poziției de Șef al Casei Regale a României, ca poziție onorifică, asimilată protocolar cu aceea a unui fost șef de stat.