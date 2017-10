Refuzi procesul verbal trimis de Poliţia Rutieră? Iată ce se întâmplă!

4

atentie !!!!

Mare atentie atunci cand refuzati un PV deoarece am patit-o sa il primesc acasa si sa constat ca agentul de politie a semnat in locul meu facand si multe alte declaratii false in baza acestei semnaturi de pe PV unde trebuia sa semnez eu plus folosirea unui martor mincinos. Acest lucru se intampla cand esti amendat pe nedrept si refuzi sa dai spaga / mita. Nu credeam ca se poate intampla asa ceva. Binenteles ca pierzi in fata instantei de parca ar fi mana-n mana. Acest lucru mi s-a intamplat pe centura capitalei unde vegheaza IPJ Ilfov mai precis agent Cojocaru Petre. Mare atentie soferi