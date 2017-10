Redozare a pedepselor în dosarul a trei traficanţi de droguri

Redozare a pedepselor în dosarul a trei traficanți de droguri

Curtea de Apel Constanța a dispus redozarea pedepselor în cazul a trei inculpați care au fost judecați pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri. Dacă la instanța de fond, respectiv Tribunalul Constanța, Mihai Marian Mitu, zis „Tarzan”, de 19 ani, elev, Bogdan Paimschi, zis „Pai”, de 23 de ani, student, Constantin Ștefănescu, de 22 de ani, toți din Mangalia, au fost condamnați la câte un an de închisoare cu suspendare, Curtea de Apel, în judecarea apelului declarat de procurori și o parte dintre inculpați, a decis desființarea în parte a sentinței atacate, majorând pedeapsa lui Paimschi la un an și jumătate de închisoare cu suspendare. Restul pedepselor aplicate rămân aceleași. Decizia mai poate fi atacată cu recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul de ședință a fost cel care a solicitat redozarea pe-depselor, pe motiv că inculpații au avut contribuții diferite la comiterea faptei. De exemplu, Paimschi a fost cel care a coordonat întreaga „afacere”, motiv pentru care pedepsa aplicată acestuia ar trebui să fie mai mare în comparație cu ceilalți coinculpați. Avocații au acuzat însă în acest dosar administrarea nelegală a unor probe și faptul că agenții sub acoperire au devenit, la un moment dat, agenți provocatori. Avocatul lui Mitu a solicitat chiar achitarea pentru faptele comise, mai ales că acesta a colaborat cu anchetatorii. În ultimul cuvânt, tânărul a spus magistaților: „Vreau să îmi continui studiile și să fac ceva în viață”. În sarcina lui Mihai Marian Mitu se reține că, la data de 17 mai 2009, i-a vândut unui ofițer sub acoperire cantitatea de 2,7 grame de rezină de canabis, cu suma de 200 de lei. La data de 2 iunie 2009, Mitu a comercializat, aceleiași persoane, contra sumei de 27.000 de lei, 1.247,2 grame de rezină de canabis, și a mai deținut la domiciliu, tot în scopul vânzării, 12,1 grame de rezină de canabis. Gogdan Paimschi este cel care i-a încredințat lui Mitu cantitățile respective de canabis, pentru a le vinde, iar în urma percheziției domiciliare, într-un imobil din localitatea 23 August, a fost găsită cantitatea de 2.879,3 grame de rezină de canabis, iar în garajul unui alt imobil, din Mangalia, 87,6 grame. Toate aceste droguri urmau să fie comercializate. Pe de altă parte, cel de-al treilea inculpat din acest dosar, Constantin Ștefănescu, potrivit procurorilor, este cel care, deși nu poseda permis de conducere, l-a transportat, la solicitarea lui Bogdan Paimschi, cu un autoturism marca Peugeot 206, pe Mihai Marian Mitu, pe raza municipiului Mangalia, știind că acesta urma să vândă rezină de canabis.