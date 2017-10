Recurs în interesul legii pentru articole de Cod Penal legate de delicvenţa juvenilă

Recurs în interesul legii pentru articole de Cod Penal legate de delicvența juvenilă

Ştire online publicată Miercuri, 01 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorul general a anunțat, ieri, că a făcut recurs în interesul legii pentru reglementări referitoare la suspendarea executării pedepsei de către infractori minori și în legătură cu care instanțele dau soluții diferite. „În realizarea atribuțiilor de unificare a practicii judiciare, procurorul general al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție a sesizat Curtea Supremă cu recurs în interesul legii cu privire la compunerea termenului de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate minorului (conform dispozițiilor art. 110 sau art. 862 din Codul Penal)”, se arată într-un comunicat al Ministerului Public. Procurorul general a susținut că este necesară stabilirea unui mod unitar de interpretare a dispozițiilor legale aplicabile minorului delincvent. Sancționarea minorilor are mai multe reglementări derogatorii de la dreptul comun, una dintre ele referindu-se la calcularea termenului de încercare în situația în care minorului i se aplică o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere sau control. Potrivit Ministerului Public, unele instanțe de judecată au aplicat termenul de încercare prevăzut de art. 862 Cod Penal, respectiv de la doi la cinci ani, comparativ cu celălalt termen, de la șase luni până la doi ani, prevăzut de articolul 110 Cod Penal. Procurorul general apreciază că această practică a instanțelor de judecată a fost determinată de absența unei precizări exprese a legiuitorului referitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau control. Interpretarea comparativă a dispozițiilor legale incidente în materia modalităților de executare prin suspendare a pedepsei în cazul minorității conduce la concluzia că termenul de încercare al suspendării sub supraveghere sau sub control al executării pedepselor aplicate minorilor se calculează conform art. 110 din Codul Penal, și nu conform dispozițiilor art. 862, deoarece răspunderea penală a minorilor este reglementată în Titlul V al Codului Penal, începând cu art. 99 și următoarele. Ministerul Public a mai precizat că, din coroborarea dispozițiilor legale în materie, rezultă că practica instanțelor de judecată care au calculat termenul de încercare al suspendării sub supraveghere sau sub control, conform dispozițiilor art. 110 Cod Penal (de la șase luni până la doi ani), susține interesele minorului prin durata mai scurtă pe care o reprezintă, față de interpretarea altor instanțe de judecată, conform căreia se aplică regulile comune de la art. 862 Cod Penal. Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să stabilească termen de soluționare a recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.Procurorul general a anunțat, ieri, că a făcut recurs în interesul legii pentru reglementări referitoare la suspendarea executării pedepsei de către infractori minori și în legătură cu care instanțele dau soluții diferite. „În realizarea atribuțiilor de unificare a practicii judiciare, procurorul general al Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție a sesizat Curtea Supremă cu recurs în interesul legii cu privire la compunerea termenului de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate minorului (conform dispozițiilor art. 110 sau art. 862 din Codul Penal)”, se arată într-un comunicat al Ministerului Public. Procurorul general a susținut că este necesară stabilirea unui mod unitar de interpretare a dispozițiilor legale aplicabile minorului delincvent. Sancționarea minorilor are mai multe reglementări derogatorii de la dreptul comun, una dintre ele referindu-se la calcularea termenului de încercare în situația în care minorului i se aplică o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere sau control. Potrivit Ministerului Public, unele instanțe de judecată au aplicat termenul de încercare prevăzut de art. 862 Cod Penal, respectiv de la doi la cinci ani, comparativ cu celălalt termen, de la șase luni până la doi ani, prevăzut de articolul 110 Cod Penal. Procurorul general apreciază că această practică a instanțelor de judecată a fost determinată de absența unei precizări exprese a legiuitorului referitoare la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau control. Interpretarea comparativă a dispozițiilor legale incidente în materia modalităților de executare prin suspendare a pedepsei în cazul minorității conduce la concluzia că termenul de încercare al suspendării sub supraveghere sau sub control al executării pedepselor aplicate minorilor se calculează conform art. 110 din Codul Penal, și nu conform dispozițiilor art. 862, deoarece răspunderea penală a minorilor este reglementată în Titlul V al Codului Penal, începând cu art. 99 și următoarele. Ministerul Public a mai precizat că, din coroborarea dispozițiilor legale în materie, rezultă că practica instanțelor de judecată care au calculat termenul de încercare al suspendării sub supraveghere sau sub control, conform dispozițiilor art. 110 Cod Penal (de la șase luni până la doi ani), susține interesele minorului prin durata mai scurtă pe care o reprezintă, față de interpretarea altor instanțe de judecată, conform căreia se aplică regulile comune de la art. 862 Cod Penal. Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să stabilească termen de soluționare a recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.