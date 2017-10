Rectorul Universităţii Ovidius, Dănuţ Tiberius Epure, rămâne în arest. Decizia este definitivă

1

catre profesorii de la UOC

Din pacate s-a ales praful de Universitate si mai ales de Facultatea de Medicina. Se discuta la greu despre coruptia de la Constanta la Europa Libera, pe posturi din Franta, Italia etc Sa va fie rusine!!! Eram in anul 6 cand a fost ales rectorul si stiu cate presiune a fost. Am facut parte chiar si din Senat! Iar acum imi este rusine sa spun ca vin de la Ovidius. Francezii ne fac tigani, hoti si spagari! Si chiar e adevarat!