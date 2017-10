Recomandările poliţiştilor pentru o mini vacanţă de 1 Mai cât mai liniştită

Recomandările polițiștilor pentru o mini vacanță de 1 Mai cât mai liniștită

Sâmbătă, 28 Aprilie 2012.

A preveni înseamnă a atrage atenția cuiva asupra consecințelor negative ale unor acțiuni, a informa în prealabil, a avertiza, a lua măsuri de precauție pentru a înlătura ceva neplăcut, a preîntâmpina săvârșirea unor fapte care prezintă pericol social, fapte ce contravin legilor.Polițiștii sunt alături de dumneavoastră și vor acționa în această perioadă pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor specifice minivacanței de 1 Mai, prevenirea și combaterea faptelor ce aduc atingere vieții și integrității corporale, precum și a furturilor.Vă reamintim că peste 10.000 de polițiști (de la ordine publică, poliția rutieră, transporturi, investigații criminale, investigarea fraudelor, arme, explozivi și substanțe periculoase și de la alte categorii) vor acționa, în perioada 28 aprilie – 2 mai a.c., în vederea preîntâmpinării producerii oricăror evenimente negative și pentru ca toți cetățenii să petreacă în liniște și siguranță minivacanța de 1 Mai.Adaptați permanent viteza de deplasare la particularitățile de drum și de trafic!Nu vă angajați în efectuarea de depășiri neregulamentare!Folosiți corect luminile, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte!Folosiți centura de siguranță – vă poate salva viața în caz de accident!Nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice!Nu conduceți dacă vă simțiți obosiți! Planificați-vă în așa fel călătoriile, încât să nu parcurgeți într-o zi mai mult de 300 de kilometri!Este chiar indicat să opriți din când în când, pe parcursul traseului, pentru a vă destinde și a vă reface forțele!Acordați un plus de atenție conducerii prin intersecțiile nedirijate, la depășirea mijloacelor de transport în comun sau a altor autovehicule, vitezei cu care rulați, pentru a putea în orice moment manevra și opri în deplină siguranță autoturismul, dacă situația o impune!Interesați-vă din timp cu privire la legislația țării respective, la procurarea adreselor, telefoanelor ambasadelor sau consulatelor țării noastre din statele respective!Dacă urmează să călătoriți cu avionul, pe eticheta bagajelor dumneavoastră, treceți-vă doar numele și numărul de telefon (nu și adresa)!Manifestați prudență în alegerea agenției de turism de la care urmează să achiziționați biletele pentru sejurul mult visat.Nu vă lăsați atrași de prețurile tentante, întrucât ofertele “generoase” pot fi înșelătoare!Când ajungeți la destinație, nu lăsați bagajele nesupravegheate în gară, în parcare ori la hotel!Evitați taxiurile fără însemne de firma ori aparate de taxare!Nu lăsați copiii nesupravegheați și nu îi lăsați să meargă singuri la cumpărături!Banii și bunurile de valoare pe care nu le aveți asupra dumneavoastră trebuie păstrate în seiful hotelului!Dacă mergeți la plajă sau la picnic, nu vă lăsați bunurile nesupravegheate!Nu permiteți accesul în camera dumneavoastră de hotel unor persoane necunoscute sau celor cunoscuți ocazional!Atunci când vă deplasați după lăsarea întunericului, este bine să fiți însoțiți de o altă persoană, să vă alegeți traseul cu grijă, evitând locurile mai puțin circulate, parcurile, zonele slab iluminate sau unde se consumă băuturi alcoolice!Pe stradă, evitați discuțiile în contradictoriu cu persoane necunoscute sau în stare de ebrietate. Nu ripostați la agresivitatea lor verbală!Ocoliți grupurile de persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau cele care manifestă un comportament agresiv!Nu consumați băuturi alcoolice pe stradă. Fapta constituie contravenție și, totodată, vă poate induce un comportament agresiv. În astfel de situații, de regulă, de la o banală ceartă se ajunge la loviri, vătămări și chiar omor. Consumând alcool în exces veți avea și o capacitate de reacție redusă și puteți deveni cu ușurință victima unui accident rutier, tâlhărie, etc!Adoptați o ținută vestimentară decentă care să nu incite. Nu apelați la un limbaj, atitudini sau gesturi obscene care să genereze agresivitate din partea celor cu care veniți în contact!În cazul unui atac, strigați cât puteți de tare. În acest fel descurajați și agresorii și alarmați și persoanele din jur!Atunci când ați fost martorii unor manifestări violente, anunțați imediat Poliția. Protejând agresorii prin tăcere le dați prilejul să comită și alte fapte de acest gen!Păstrați banii în buzunarele interioare ale vestimentației, în borsete sau genți!Atunci când mergeți la cumpărături luați doar suma necesară efectuării acestora!Nu țineți toți banii în același loc, ci compartimentați-i, pentru a nu fi obligați să scoateți întreaga sumă de fiecare dată când achiziționați vreun obiect întrucât acest lucru atrage atenția infractorilor!Când vă aflați într-un mijloc de transport în comun și sunteți înconjurați și împinși de diverși indivizi schimbați-vă imediat locul!Depozitați bagajele, atunci când vă aflați în mijloace de transport în comun ori staționați în diverse locuri, în fața dumneavoastră și supravegheați-le permanent. Nu lăsați copiii să facă acest lucru!Ușa de acces să fie prevăzută cu două încuietori, având sisteme de chei diferite (tip „cu amprentă”) și cu lanț de siguranță!Dacă utilizați o broască cu butuc încastrat, alegeți modelele la care, în partea exterioară, acesta este la nivelul ușii, iar șildul exterior nu are șuruburi, astfel încât să nu poată fi demontat!Întăriți-vă tocul ușii, în zona sistemelor de asigurare, cu o armătură metalică (platband, cornier)!În cazul în care aveți posibilitatea montați un sistem de alarmă prevăzut cu acumulator!Se va acorda atenție și intrărilor secundare în locuințe, cum ar fi ușile de la balcoane și terase, intrările în garaje sau subsoluri care corespund cu locuința. Acestea vor avea încuietori suplimentare, dispuse la interior!În privința caselor la curte sau al apartamentelor situate la parter, unde este posibil accesul prin escaladare, este necesar să vă protejați ferestrele cu grilaje metalice, ale căror capete de prindere să fie încastrate în zid!Atunci când constatați că una dintre încuietorile ușii de acces a fost blocată, devenind nefuncțională, prin introducerea în orificiul său a unor corpuri străine (sârme, bețe de chibrit etc.), înlocuiț-o!Este util ca ușa fiecărui apartament să fie prevăzută cu vizor pentru a vedea persoanele care vă vizitează și pentru a vizualiza cât mai mult din palier!Draperiile sau jaluzelele vă pot feri locuința de priviri indiscrete!Evitați discuțiile despre bunurile de valoare pe care le aveți în casă!Anunțați imediat Poliția atunci când în holurile scărilor, pe paliere sau în fața ușii unui apartament sesizați persoane dubioase care staționează fără motiv. Rețineți cât mai multe semnalmente ale acestora.