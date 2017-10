Recomandările centrului InfoTrafic pentru circulaţia rutieră în condiţii meteo nevaforabile

Recomandările centrului InfoTrafic pentru circulația rutieră în condiții meteo nevaforabile

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În aceste condiții polițiștii fac următoarele recomandări:-adaptați permanent viteza la condițiile de drum;-folosiți corespunzător sistemul de iluminare-semnalizare, cât și cel de climatizare și dezaburire, pentru a vedea si a putea fi văzuți in trafic. Reamintim că legislația rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de întâlnire, în afara localităților și în timpul zilei;-păstrați în mers o distanță suficientă pentru a putea opri in condiții de siguranță;-nu bruscați comenzile autovehiculului;-asigurați buna funcționare a ștergătoarelor de parbriz;Ca în fiecare zi de sărbătoare, polițiștii desfășoară acțiuni de prevenire a evenimentelor rutiere produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice. În cursul nopții și la primele ore ale dimineții au fost constatate peste 50 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Așadar, nu vă urcați la volan după ce ați consumat băuturi alcoolice.