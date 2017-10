Reclamagii de meserie

Constănțenii uită, pe zi ce trece, ce înseamnă să te înțelegi bine cu vecinii sau neamurile. Constatarea este făcută de polițiștii de proximitate, care spun că, de la an la an, crește numărul reclamațiilor. În top sunt sesizările privind amenințările și vătămările corporale. „Prietenii ți-i alegi, rudele și vecinii ți-i dă Dumnezeu” - vorbe pline de înțelepciune, prin care bătrânii noștri încercau să justifice divergențele cu semenii și, ridicând din umeri a resemnare, treceau peste toate. Poate de teamă să nu se facă de rușine, poate din bun-simț, cert este că rar izbucneau scandalurile și certurile duse până în instanța de judecată, întâlnite astăzi în aproape toate scările de bloc. Comisar șef Iulian Mândruță, șeful Poliției de Proximitate Constanța, a declarat că, de la an la an, numărul plângerilor care ajung în atenția polițiștilor de proximitate este în creștere. „Comparativ cu anii trecuți, se observă o înrăire a oamenilor și se vede din numărul de plângeri. Se spune că secolul XXI va fi unul religios, dar nici când vine vorba de biserică, oamenii nu sunt mai buni sau mai pioși. Chiar și când stau la coadă la moaște, sunt în stare să calce unul pe celălalt, doar pentru a ajunge mai repede. La fel și în cazul conviețuirii vecinilor. Nu se mai ține cont de nevoile și drepturile semenilor”, a afirmat polițistul. Cel puțin o plângere pe zi Astfel, în ultimul an, numărul plângerilor a crescut considerabil, nefiind zi în care cel puțin un constănțean să nu-și reclame vecinul. Cele mai multe reclamații au vizat amenințări, tulburări de posesie și fapte cu violență. „Se iau la ceartă din orice faptă măruntă și se ajunge la amenințări și chiar la bătăi, iar cei implicați au nevoie de două sau trei zile de îngrijiri medicale”, a continuat polițistul. Astfel, au fost cazuri când constănțenii s-au certat violent pentru că vecinul a făcut gălăgie în cursul nopții, pentru că a parcat mașina în locul proprietarului de drept sau pentru că muncitorii pe care i-a angajat pentru a renova apartamentul au făcut mizerie pe casa scării. Cert este că, după ce se bălăcăresc și în fața poliției, ba chiar ajung de depun și plângeri penale, cerând măsuri drastice împotriva adversarului, mulți revin la gânduri mai bune. „Cele mai multe plângeri se soluționează cu neînceperea urmăririi penale. Pe de o parte, reclamații își retrag sesizarea, pentru că până la urmă se împacă cu vecinul sau își dau seama că vor locui tot împreună. Pe de altă parte, în unele dosare se constată că nu există nicio faptă penală, iar faptele au fost exagerate”, a continuat omul legii. În această situație, polițistul de proximitate a ajuns să fie privit precum un mediator și solicitat pentru aplanarea neînțelegerilor. Cms. șef Mândruță susține că acest fapt nu poate decât să-i bucure pe oamenii legii, arătând că încrederea populației în Poliție crește. S-a dublat numărul polițiștilor de proximitate Numărul polițiștilor din municipiul Constanța s-a dublat, din acest an. Astfel, dacă până în luna iunie în orașul de la malul mării erau 29 de polițiști de proximitate, în prezent sunt 67; în întreg județul, sunt 115 polițiști de proximitate. „Au fost repartizați oameni noi de la Ordine Publică. S-a recurs la această mărire a efectivului pentru a putea lucra dosarele penale, o nouă răspundere a polițistului de proximitate, din această vară”, a afirmat cms. șef Iulian Mândruță.