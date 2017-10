Recidivist la 17 ani. Conducea fără permis după ce-a ieşit din puşcărie

Recidivist la 17 ani. Conducea fără permis după ce-a ieșit din pușcărie

Totul a început în momentul în care proprietarul mașinii în cauză, Burlai Asan, l-a rugat pe minorul Bogdan Mustafa să conducă autoturismul Dacia 1310 din Mihail Kogălniceanu până în municipiul Medgidia. Minorul a acceptat fără să stea pe gânduri și s-a urcat la volan. Locul din dreapta a fost ocupat de proprietarul mașinii, iar în spate s-au urcat concubina deținătorului mașinii, Cadrie Calu, împreună cu copiii, Rubie A. și Șain A.. „În continuare, inculpatul a condus autoturismul Dacia pe drumurile interioare din comuna Mihail Kogălniceanu, pe DJ 222, în comuna Cuza Vodă, pe strada Medgidiei, în continuare pe DJ 222, a traversat DN 22C, iar în interiorul municipiului Medgidia, pe strada Silozului, bulevardul Independenței - podul rutier, strada Lupeni și strada Călugăreni, unde a fost oprit de către polițiști întrucât nu avea cuplată centura de siguranță”, precizează procurorii Parchetului de pe lângă Jude-cătoria Medgidia. Bogdan Mustafa le-a spus oamenilor legii că nu are documentele asupra sa, astfel că aceștia l-au verificat în baza de date și… surpriză! Rutieriștii au constatat că acesta nu are permis de conducere și are doar 17 ani. Culmea este faptul că minorul considera că va scăpa fără să fie prins, mai ales având în vedere faptul că, în momentul în care a fost depistat, acesta ar mai fi avut doar un kilometru de parcurs până ajungea la destinație. „În condițiile în care inculpatul a condus fără abilitarea legală de a conduce și fără a avea aptitudinile necesare, având în habitaclu patru pasageri din care doi copii minori, fapta comisă prezintă pericol pentru viața și integritatea corporală a parti-cipanților la trafic și a bunurilor acestora”, spun procurorii. În plus, conform anchetatorilor, minorul este cunoscut cu antecedente penale. Acesta are la activ un cazier cu condamnări pentru furt calificat, violare de domiciliu și distrugere prin incendiere și a ieșit din închisoare pe 13 mai 2014. Una dintre faptele pentru care a fost condamnat a constat în aruncarea unui cocktail Molotov în locuința unei persoane, în timp ce în interior se aflau și copii. „Inculpatul nu a învățat nimic din perioada petrecută în stare de deținere; reintegrarea acestuia în societate rămâne un simplu deziderat”, conchid procurorii. Însă nici Burlai Asan, proprietarul mașinii, nu va scăpa de pedeapsă. Acesta va fi cercetat pentru încredințarea unei mașini unei persoane care nu are permis de conducere.