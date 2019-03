Recidivist care a violat vineri seara o femeie a fost prins la câteva ore în timp ce obliga o tânără să întreţină raporturi sexuale

Recidivist care a violat vineri seara o femeie a fost prins la câteva ore în timp ce obliga o tânără să întrețină raporturi sexuale

Un bărbat de 61 de ani, recidivist, având mai multe violuri și tâlhării la activ, a violat vineri seara o femeie, iar la câteva ore a fost prins de polițiștii din Sectorul 1 în flagrant în timp ce obliga o tânără să întrețină raporturi sexuale.Potrivit reprezentanților Poliției, vineri spre sâmbătă noaptea, la ora 00.15, Secția 5 Poliție a fost sesizată de către o tânără de 34 ani cu privire la faptul că in seara zilei de 22 februarie, după ce a ieșit de la metrou, a fost acostată de un bărbat, care sub amenințare cu un obiect tăietor-înțepător, a condus-o într-o baracă de pe un teren viran, unde a fost agresată fizic și obligată să întrețină raporturi sexuale cu acesta.În urma investigațiilor efectuate, în noaptea de 22/23 februarie a.c. bărbatul a fost prins in flagrant de către polițiști ai Sectorului 1, în timp ce agresa fizic o altă victimă, în vârstă de 27 ani, obligând-o să întrețină raporturi sexuale, într-o clădire dezafectată, de pe un alt teren viran, tot din sectorul 1.