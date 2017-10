Rechizitoriu finalizat în dosarul Colectiv

24 Aprilie 2016

Dosarul Colectiv ajunge în curând în fața judecătorilor, odată cu cei șase acuzați, patroni de club și de la firma pirotehnică. 171 de pagini descriu o moarte îngrozitoare și arată că nepăsarea și erorile au făcut 64 de morți. Reporterii Digi24 au obținut declarațiile celor învinuiți și imaginile filmate de camerele de supraveghere din local, care arată dezastrul pas cu pas.Cele patru camere de supraveghere din club au surprins minutele teribile în care zeci de oameni au ars de vii și câteva sute s-au luptat să traiască. Au alergat și s-au călcat în picioare la propriu ca să ajungă spre singura ieșire din local. Criminaliștii și experții de la institutul de protecție antiexplozivă au analizat fiecare cadru al filmărilor și timp de aproape o jumătate de an au reconstituit tragedia. În laboratoare, cu ajutorul computerelor, și cu ajutorul mărturiilor făcute de supraviețuitori.„Am văzut că în acest timp focul se extinsese pe tavan, pe buretele aflat în spatele grilajului din scândură. Am strigat la oamenii din club să iasă și am plecat și eu către ieșire. În zona containerului s-a creat îmbulzeală, iar eu strigam mereu să fie calmi și să ieșim cât mai fluent.”sursă: Rechizitoriul procurorilor, declarația paznicului„Flăcările din tavan ardeau intens și se îndreptau către sol. În acel moment mi-a luat foc părul, am încercat să-l sting cu mâinile, am suferit arsuri la nivelul membrelor superioare.”sursă: Rechizitoriul procurorilor, declarația unei victimeConcluziile experimentelor făcute de investigatori au fost adunat în dosarul de aproape 200 de pagini pe care procurorii și polișiștii îl vor pune în scurt timp pe masa judecătorilor. Specialiștii spun că la începutul incendiului flăcările s-au propagat cu o viteză de peste trei metri pe secundă. Buretele și celelalte materiale din care era construit tavanul s-au topit aproape instantaneu. Focul a ars în două etape: prima violentă, cu temperaturi de peste 900 de grade Celsius. A doua, mai lentă, în care materialele ce acopereau pereții s-au topit și i-au ars pe cei care se târau spre ieșire.„Au fost identificate următoarele gaze: acid cianhidric, monoxid de carbon, dioxid de carbon, metan, etan, propan, acid clorhidric în cazul contaminării probei cu adeziv.”sursă: Rechizitoriul procurorilorO mulțime de nereguli și neglijențe au făcut ca 64 de oameni să își piardă viața. Anchetatorii amintesc de calitatea proastă a materialelor folosite în local. Proprietarii au preferat cea mai ieftină variantă pentru antifonare, spune unul dintre cei care s-au ocupat de lucrări. Bărbatul le-a declarat polițiștilor că plăcile nu erau ignifugate și pentru fiecare metru pătrat s-ar fi plătit mai puțin de 10 lei. Clubul Colectiv avea foarte puține extinctoare, și acelea cu termenul de valabilitate depășit, și nu era dotat cu sistem de alarmare și de stingere a incendiilor.Vinovați pentru toate acestea, spun procurorii, ar fi Alin Anastasescu, Cătălin Gancea și Costin Mincu. Sunt acuzați de ucidere din culpă în formă agravată și că nu au luat măsurile obligatorii pentru securitatea clienților din clubul pe care îl administrau.În actele de trimitere în judecată, apar și alte trei nume. Niță Daniela Ioana, Viorel Zaharia și Moise Marian. Cu toții s-au ocupat de spectacolul de artificii.„Nu a realizat instruirea lucrătorilor pirotehniști Zaharia Viorel și Moise Marian cu privire la activitatea de spectacol pirotehnic ce urma să se desfășoare la noul loc de muncă în Clubul Colectiv. Totodată, inculpata nu a asigurat instrucțiuni de utilizare în limba română a articolelor pirotehnice.”sursă: Rechizitotiul procurorilorÎntr-un alt dosar deschis după tragedia Colectiv sunt cercetați și Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului patru, doi subalterni și doi foști angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență București.Rechizitoriul cuprinde 171 de pagini în care este descris ce s-a întâmplat în urmă cu șase luni la Colectiv. Pentru prima dată se pot vedea și capturi video, pozele făcând parte din rechizitoriu. Sunt peste 25 de poze surprinse de camerele video, multe nu sunt clare, deoarece nivelul flăcărilor dar și căldura intensă au afectat camerele de luat vederi. În rechizitoriu se menționează că s-au atins și temperaturi de 900 de grade celsius.Cele șase persoane sunt acuzate de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă.Potrivit rechizitoriului una din cele două uși era blocată iar cei prinși înăutru s-au chinuit minute bune până au reușit să deschidă acea ușă.Extinctoarele erau expirate încă din anul 2014 potrivit anchetatorilor. Studiile făcute de specialiști și trecute în rechizitoriu arată ca flacările s-au propagat până la tavan în 33 de secunde, pe suprafața întregului tavan cu o viteză de 3.5 m pe secundă.