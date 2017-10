„Rechiniţele“ din Tallil

„Rechinițele“ din Tallil

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare zi poartă cu dezinvoltură vesta antiglonț, cască, ochelarii de praf și arma introdusă în tocul pe care îl poartă la șold. Împart aceleași responsabilități, trăiri și emoții alături de ceilalți militari ai Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”. De la 2.300 de km distanță de țară, cămine și familii, astăzi, când țara își sărbătorește oștirea, dobrogencele din Irak își trimit spre casă momentele cele mai importante ale participării la operațiunea „Iraqi Freedom”. Alinarea suferinței A ales să participe la această misiune considerând că este o experiență unică în viață, dar și în plan profesional. Prin ceea ce întreprinde în sprijinul militarilor dobrogeni din batalion, dar mai ales al populației locale, căpitanul doctor Carmen Tudorache, medic specialist în stomatologie generală, aduce foarte multă alinare acelora care îi solicită ajutorul. Practică medicina stomatologică în condiții diferite de cele obișnuite în țară, unde dispunea de liniștea și confortul unui cabinet de specialitate la spitalul din Medgidia. Aici, în teatru, chiar dacă există amenajat un cabinet cu strictul necesar, condițiile efectuării unei intervenții stomatologice pot fi câteodată întrerupte de realitățile cotidiene ale activităților care se desfășoară în bază. Înțelege foarte bine că nu are importanță faptul că nu beneficiază de confortul și liniștea cabinetului din țară, aici însă trebuie să acorde asistență medicală în orice împrejurare, atât în bază, cât și în teren. Împreună cu colegii din echipa medicală a batalionului, având asupra sa instrumentarul, a participat la misiuni umanitare în sprijinul populației irakiene. A făcut-o în condiții rudimentare, în corturi, în rulote sau în școli și în dispensare sătești. Poate reliefa mulțumirea părinților irakieni atunci când le alină suferința copiilor, momente în care trăiește, în propriul interior, mulțumirea că a putut să-i ajute. „Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei Române, doresc să transmit tuturor colegilor mei din țară multă sănătate, putere de muncă, realizări și să ne revedem sănătoși acasă, la Medgidia” - spune Carmen. Avansare pe câmpul de luptă Participarea la această misiune pentru plutonierul adjutant Claudia Cioancă a însemnat și avansarea în grad. O avansare dorită și așteptată, dar mai ales efectuată într-un teatru de operații. A trăit emoțiile acestui moment unic alături de colegii săi de misiune, când comandantul de batalion i-a prins pe epoleți tresele de adjutant. Se află la a doua misiune într-un teatru de operații, în anul 2006 a participat, cu aceeași unitate, în Afganistan. Atât acolo, cât și aici, în Irak, a dat și dă dovadă de stăpânire de sine, de adaptabilitate și capacitate de a lua decizii atunci când este vorba de salvarea vieții unui seamăn. Tot acolo, în Afganistan, a trăit durerea pierderii unui coleg sanitar de care își aduce aminte cu mâhnire. Misiunile la care participă nu sunt ușoare, unele pot avea și o durată în timp de 12 ore, mai ales cele de intervenție. Cu echipa medicală participă la consultații și tratamente, care se efectuează în sprijinul populației irakiene. Vine în contact cu localnicii, arătându-le că dorește să îi ajute. După două decenii de carieră militară, proaspătul adjutant sanitar a văzut destul de multă suferință umană și a înțeles că menirea sa profesională este aceea de a-și ajuta aproapele atunci când acesta are nevoie. „Ziua de 25 octombrie este deosebită pentru mine, ca și militar, iar acum, când o sărbătoresc în teatrul de operații din Irak, are cu totul și cu totul o altă conotație. Îi salut pe colegii mei din Constanța și aștept să ne revedem cu bine la finalul misiunii” - Claudia. Dorința de a fi acolo Pentru locotenentul Magdalena Macarenco, psihologul „Rechinilor Albi”, teatrul de operații din Irak nu mai reprezintă o noutate, deoarece se află la a doua participare la operația „Iraqi Freedom”. Și-a exprimat dorința de a merge din nou în teatrul de operații din pasiune și fiind fascinată de personalitatea umană, de reacțiile pe care aceasta le poate avea în situații extreme. Consideră că majoritatea militarilor din cadrul acestui batalion au deja experiența misiunilor anterioare, ceea ce le conferă un plus de încredere în sine și de stăpânire, de control al emoțiilor care pot apărea. Pe timpul participării la misiuni a putut să observe că cei din jurul ei asociază batalionul cu încărcătura pozitivă, disciplină, profesionalism, familie, spirit de echipă și respect. Ceea ce poate fi interpretat ca o dovadă a atașamentului și încrederii pe care ei o au în comanda unității și în colegi. „Prin simplul fapt că suntem aici, astăzi, 25 octombrie, de Ziua Armatei, într-un teatru de operații, este o dovadă de curaj și respect pentru armata României. Este dorința de a fi acolo unde țara are nevoie de noi. Cu acest prilej îi salut pe colegii mei de unitate din garnizoana Murfatlar! - Magdalena. Comandantul gărzii port drapel Absolventă a Academiei Forțelor Terestre în arma infanterie, locotenentul Mihaela Stoica a ales la repartiția din promoție unitatea din garnizoană Topraisar. Ca și ofițer activ a considerat că trebuie să se gândească la propria carieră militară și nu ar fi fost mulțumită de ea dacă nu ar fi participat la o misiune într-un teatru de operații. Să cunoască pe viu realitatea unei astfel de activități și nu din relatările altora. Contactul cu realitatea, la început, a fost destul de grea pentru locotenent, dar nu și de netrecut. Cu fiecare zi care a trecut s-a adaptat cerințelor cotidiene, iar timpul a început să treacă repede datorită sarcinilor curente pe care le are de îndeplinit și a misiunilor pe care le execută în teren cu colegii de subunitate. De fiecare dată când iese pe poarta bazei mergând în misiuni, știe că trebuie să fie pregătită pentru a face față oricărei provocări. Participarea la prima misiune, care s-a desfășurat la podul de peste fluviul Eufrat, va rămâne pentru totdeauna în memoria ei. A putut să vadă marea diferență dintre lumea irakiană și cea românească. „Astăzi, când sărbătorim Ziua Armatei, voi fi comandantul gărzii portdrapel care va purta Drapelul de luptă al Batalionului 341 Infanterie la ceremonialul militar care se va desfășura aici, în tabăra românească din Tallil, Irak. Este cea mai mare onoare pentru un ofițer ca să fie comandantul unei asemenea gărzi. Am onoarea să vă salut cu ocazia acestei deosebite zile” - Mihaela. Mă simt mândră că sunt militar Licențiată în drept juridic, sergentul major Loredana Țurcaș a renunțat să profeseze într-un barou și a ales cariera armelor. La batalionul 341 Infanterie este încadrată la o companie de infanterie, cu care, în acest moment, participă la misiunea din Irak. A ales să participe dorind să demonstreze că și ea poate să facă ce fac și colegii ei. O consideră ca pe o provocare venită pentru fiecare militar și totodată și o mare realizare personală. Într-o primă fază, nu a crezut că va face față, căldura de peste 60 de grade la umbră o topea, nu alta. A strâns din dinți și a mers mai departe, reușind să depășească momentul. În fiecare săptămână participă la misiuni alături de colegii din companie, îmbarcată la bordul unui TAB sau Hmmwv-uri. Emoțiile primei misiuni s-au estompat demult, după două luni de misiune subofițerul s-a acomodat pe deplin cu cerințele teatrului de operații. „Astăzi, de Ziua Armatei, aflată aici, în teatrul de operații din Irak, mă simt mândră că sunt militar. Cu acest prilej îi salut pe colegii mei în uniformă din țară, cărora le transmit numai gânduri de bine” - Loredana. Material trimis redacției de maiorul George Pătrașcu, ofițerul de relații publice al Batalionului 341 Infanterie „Rechinii Albi”