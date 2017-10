Rechinii Albi au comemorat, la Tallil, un an de la moartea militarului Ioan Grosaru

În data de 21 septembrie, în baza militară Tallil, s-a oficiat un serviciu religios în memoria eroului militar român căzut la datorie în Irak, sublocotenent post-mortem Ioan Grosaru. Potrivit maior George Pătrașcu, purtătorul de cuvânt al Rechinilor Albi, Ioan Grosaru a căzut la datorie la data de 21 septembrie 2007, când, în urma executării unei misiuni de patrulare, TAB-ul în care se afla a fost avariat și a luat foc la deflagrația unui dispozitiv exploziv improvizat. Faptele de arme ale eroului român și împrejurările în care și-a pierdut viața au fost evocate în cadrul ceremoniei de consilierul comandantului Batalionului 341 Infanterie, plutonier major Filip Grigorescu, dar și de un martor prezent, în acea zi fatidică de 21 septembrie 2007. Radu Dobrițoiu, corespondent la Radio România Actualități, a trăit drama pierderii camaradului militarilor români, alături de militarii detașamentului românesc: „…nu pot uita acel chip blând, Ioan, nume de sfânt. Avea bunătatea în suflet, gata oricând să ajute, gata oricând să facă ceva pentru camarazii lui, ca apoi să se retragă în lumea poeziei….” Au adus omagiu eroilor căzuți în Irak comandantul Batalionului 341 Infanterie, locotenent-colonelul dr. Vasile Vreme, dar și militari români care nu erau angrenați în misiuni la ora comemorării. Flacăra aprinsă la candela lui Ioan Grosaru a tremurat… „Dimineața zilei de 21 septembrie 2007 nu anunța nimic deosebit. Activitatea în Camp era normală: plutoanele libere își desfășurau activitățile de recuperare, iar patrulele se pregăteau să plece în misiune și părea că va fi o zi obișnuită în Teatrul de Operații din Iraq. Apoi a venit vestea ca un trăsnet: în apropierea bazei Tallil, patrula românească a trecut peste un dispozitiv exploziv improvizat și al doilea transportor din coloană a luat foc… Se numea Ioan Grosaru, era caporal și avea 35 de ani. Se născuse pe 24 octombrie 1972, într-o familie obișnuită din Moldova, fiind al patrulea din cei șapte frați ai săi. Soarta l-a purtat pe malurile Begăi, unde, după terminarea școlii și îndeplinirea stagiului militar, a simțit chemarea pentru uniforma kaki. S-a înrolat ca militar voluntar și era mândru că făcea parte dintr-un batalion de elită al Armatei Române, asemeni batalionului nostru, care fusese desemnat să asigure pacea și securitatea oamenilor obișnuiți din locurile cele mai fierbinți din lume. Caracterizat de colegi ca un om deosebit, un adevărat camarad și un suflet delicat, cu înclinații deosebite pentru literatură și, mai ales, poezie, era unul dintre cei mai iubiți și mai apreciați militari. În anul 2005, unitatea din care făcea parte a fost dislocată în Afganistan. Nu a ezitat să-și însoțească tovarășii, fiind decorat pentru activitatea desfășurată acolo cu medalia «Nato award for non-art. 5 operations». A urmat Irakul și probabil ar mai fi urmat și altele dacă nu ar fost acea dimineață fatidică, de 21 septembrie, dacă nu ar fi fost acel blestemat de dispozitiv exploziv, dacă nu ar fi fost din nou acea soartă care îi zâmbise când l-a purtat pe meleagurile bănățene și care, de data aceasta, l-a ales pe el să treacă din lumea celor mulți și anonimi în lumea celor nobili, care au plătit tributul suprem de a-și îndeplini datoria. Dumnezeu l-a chemat la El pentru a-și completa armata de eroi ai neamului românesc. Ioan Grosaru a fost înmormântat pe meleagurile natale, în satul Păișeni, comuna Cornu Luncii, în cimitirul unde se mai odihnesc tatăl și unul dintre frați. A fost avansat post-mortem la gradul de sublocotenent și a fost decorat de președintele României cu «Steaua României în grad de cavaler», pentru militari, cu însemne de război. Noi nu am avut onoarea să-l cunoaștem, însă nu putem să nu ne gândim la el când plecăm în misiune, nu putem să nu-l pomenim în nopțile lungi când suntem în posturile de observare, nu putem să nu-i cinstim memoria și nu putem să nu îl considerăm ca pe un camarad de-al nostru. Odihnește-te în pace Ionuț Grosaru, Dumnezeu să te ierte și să te aibă în pază!” Maior George Pătrașcu, purtătorul de cuvânt al Rechinilor Albi Până la 21 septembrie 2008, în Irak au murit doi militari români, sublocotenenții post-mortem Bogdan Valerian Hâncu și Ioan Grosaru. Bogdan Valerian Hâncu și-a pierdut viața la data de 27 aprilie 2006, când o patrulă mixtă italiano-română, care efectua o misiune la sud de An Nassyria, a fost atacată. El făcea parte din compania de Poliție Militară care participa la operațiunea Antica Babilonia.