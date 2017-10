Recepţioneră a hotelului Miraj, din Eforie, atacată cu un aparat cu electroşocuri

Recepționeră a hotelului Miraj, din Eforie, atacată cu un aparat cu electroșocuri

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au propus arestarea pentru o perioadă de 29 de zile a lui Ionel Taifas, de 62 de ani, din București, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la tâlhărie. Bărbatul este recidivist, având un rest de pedeapsă de 927 de zile. Potrivit anchetatorilor, ieri dimineață, pe la ora 4, Taifas s-a prezentat la recepția hotelului Miraj, din stațiunea Eforie. El avea asupra sa o geantă, în care se aflau mai multe obiecte, cum ar fi o șurubelniță, o mască din cauciuc, mănuși și bandă adezivă. „Înarmat" cu toate acestea, bărbatul încerca să dea o spargere chiar în incinta hotelului, vizând, din câte se pare, camera de valori. Cum a ajuns la recepție, el a amenințat-o pe recepționeră, folosind un aparat pentru electroșocuri. Taifas a încercat astfel să o imobilizeze pe femeie și să o sperie, spunându-i totodată că are loc un jaf armat. Cum holul hotelului era pustiu, femeia a încercat să se apere sărind asupra agresorului. Acesta nu s-a așteptat ca femeia să dea dovadă de așa curaj, fiind luat prin surprindere de reacția ei. În același timp, recepțio-nera a început să strige, venindu-i astfel în ajutor mai mulți angajați ai unității hoteliere, care au anunțat imediat Poliția. Infractorul, văzând că planul său a dat greș, a încercat să fugă. Polițiștii l-au prins însă și l-au condus la sediu, pentru declarații, după care la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Femeia a fost îndrumată către Serviciul de Medicină Legală Constanța, pentru a fi eliberat un certificat medico-legal, care să ateste de câte zile de îngrijiri medicale are nevoie pentru ca rănile lăsate de aparatul de electroșocuri folosit de infractor să se vindece. Potrivit polițiștilor, Ionel Taifas mai are la activ un număr de 12 infracțiuni, fiind eliberat în 2005, cu un rest de pedeapsă de 927 de zile. Magistrații de la Judecătorie vor decide dacă vor emite pe numele lui un mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile.