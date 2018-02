Realitate sau ficţiune? Vor fi construite submarine şi corvete într-un şantier naval din România

Realitate sau ficțiune? Vor fi construite submarine și corvete într-un șantier naval din România

Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale, a făcut, vineri, o vizită de lucru în Portul Militar Constanța. Acesta a făcut o serie de declarații interesante, cu privire la programul major de înzestrare a Armatei României și despre planurile pe care le are în viitorul apropiat, mediu și lung. Astfel, potrivit ministrului Apărării Naționale, Marina Română ar urma să beneficieze de patru corvete și trei submarine produse într-un șantier naval din țară.„Anul acesta, suntem pregătiți pe parte legislativă să demarăm programul privind cele patru corvete multifuncționale. Miercuri, în ședința de Guvern, vom discuta proiectul de hotărâre pentru cele patru corvete, astfel încât contractul să poată fi semnat până la sfârșitul anului. Condiția esențială pentru ca dialogul competitiv să fie câștigat este ca aceste corvete să fie produse într-un șantier naval românesc. Este o condiție peste care nu am vrut să trecem. Din cei 2% din PIB alocați pentru apărare, am vrut să întoarcem cât mai mult în industria de apărare românească”, a declarat Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale.Dacă în anii trecuți au fost realizate achiziții pentru Forțele Aeriene Române, prin programul avioanelor F16, fiind cumpărate 12 aeronave, Fifor recunoaște că Marina Română a fost uitată în ultima perioadă, pentru că nu s-au făcut multe lucruri pentru această structură. Tocmai de aceea, ministrul Apărării Naționale a anunțat planuri mari pentru înzestrarea Forțelor Navale.„Se intenționează modernizarea celor două fregate, Ferdinand și Regina Maria, astfel încât cele două nave să fie aduse la zi din punct de vedere al capacității de operare. Am înțeles că este esențial ca, anul acesta, să încercăm să demarăm un alt program pentru Forțele Navale Române ce vizează bateriile de coastă. Am identificat resursele financiare și vom putea demara acest program, astfel încât, până la finele anului, să putem intra în linie dreaptă cu dotările cu rachete antinave de care Marina Română are atât de mare nevoie”, a mai adăugat ministrul Apărării Naționale.În prima jumătate a anului, România s-a angajat să achite cel de-al doilea sistem de rachete Patriot și primul sistem de rachete Himers. Potrivit lui Mihai Fifor, Armata Română și Guvernul nu intenționează să facă shopping cu 2% din produsul intern brut, ci intenționează să întoarcă cât mai mulți bani în industria de apărare românească, o industrie care, în urmă cu mai mulți ani, era una dintre cele mai importante din domeniu.„S-a speculat foarte mult că aș fi afirmat că Forțele Navale vor fi dotate cu un nou submarin. Cred că am fost greșit înțeles. Este vorba de trei submarine cu care Foțele Navale Române intenționează să se doteze pe termen mediu și lung, un program major de înzestrare pe care dorim să-l prezentăm în CSAT și în Parlamentul României. Poate părea un proiect ambițios, dar este perfect realizabil și putem face lucrul acesta într-un șantier naval românesc”, a conchis Fifor.În cadrul vizitei de lucru, ministrul a purtat discuții cu studenții și cadrele didactice de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. În program au fost cuprinse și întâlniri de lucru cu membrii și comandanții echipajelor navelor militare britanice și turcești, staționate în aceste zile în portul Constanța.