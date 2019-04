Reacție de ultim moment a șefului de Poliție, dupa declarația despre femeile bătute

Șeful Poliției Bacău, Vasile Oprișan, care a spus că femeile lovite de soți ar putea să aștepte până dimineață să facă reclamație, nu ar trebui să sune la 112 în miez de noapte, a transmis, sâmbătă, un comunicat de presă în care transmite că regretă cele afirmate și că intenția era, de fapt, alta.Șeful Poliției Bacău, Vasile Oprișan, a transmis, sâmbătă, un comunicat de presă, în care spune că regretă afirmațiile făcute în spațiul public, în timpul unei emisiuni radio.„Îmi cer scuze public pentru modul de exprimare și vă asigur că intenția mea era cu totul alta. Am dorit să subliniez că sunt situații când unele persoane sună abuziv la 112 și, din acest motiv, viața oamenilor care au într-adevăr nevoie de ajutor poate fi pusă în pericol. În mod clar exemplul dat nu a fost unul potrivit”, a ransmis Vasile Oprișan.Acesta a mai spus că îi pare rău pentru că a utilizat o situație „sensibilă”, care a permis interpretări. "Îmi exprim părearea mea de rău pentru faptul că am utilizat o situație extrem de sensibilă care a permis interpretări și dau asigurări în ceea ce privește intervenția promptă a polițiștilor băcăuani la toate evenimentele. Am considerat și consider în continuare că violența domestică poate genera situații grave. Tocmai de aceea, orice astfel de caz va fi tratat cu maximă responsabilitate, operativitate și celeritate de mine și colegii me”, a mai spus chestorul Vasile Oprișan.Corpul de control al IGPR face cercetări la Poliția Bacău după ce șeful instituției, chestorul Vasile Oprișan, a spus că femeile lovite de soți ar putea să aștepte până dimineață să facă reclamație, nu ar trebui să sune la 112 în miez de noapte.Potrivit unui comunicat transmis vineri de IGPR, conducerea Poliției Române a dispus începerea unor verificări la Poliția Bacău, după ce chestorul Vasile Oprișan, șeful instituției, ar fi declarat la un post local de radio local că femeile care sună la 112 atunci când „li se mai scapă vreo palmă la vreo ceartă conjugală, exagerează” și că „o astfel de chestiune nu trebuie semnalată Poliției în mijlocul nopții, ci poate aștepta până dimineață”.